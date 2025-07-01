İdeal Grup ilk 500’ü hedefledi

Yıldız, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Toplam 30 bin m2 kapalı alana kurulu son teknolojiye sahip makine parkuru ile donatılmış tesislerinde çanta, sandalye ve ambalaj kutusu üretimi ile iç ve dış pazara hitap ettiklerini belirtti. Yıldız, “ Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda teknolojiyi yakından takip ederek kaliteden asla taviz vermeden müşteri memnuniyeti odaklı istikrarlı bir büyüme içindeyiz” dedi.

İdeal Grup’un Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 30 milyon Euro yatırım tutarına ulaşan tesislerinde hizmet verdiğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şenol Yıldız, sektördeki yatırımlarının bundan sonra da piyasanın talebine göre artarak devam edeceğini söyledi. Açıklamasında Merzifon OSB’de gerçekleştirdikleri üretimleri hakkında da bilgi veren Yıldız, Grup bünyesine son olarak oluklu mukavva üretimini dahil ederek şirketin faaliyet alanını daha da genişlettiklerini söyledi. Yıldız,” Tesislerimizde kullandığımız elektriğimizi güneş enerjisi ile üretiyor ve kullanıyoruz. Aynı zamanda kendi su arıtma tesisimiz ve havuzumuz var. İdeal Grup çevre bilinci olan ve sürdürülebilirliğe önem veren bir şirket” diye konuştu.

Türkiye’nin sayılı tesislerinden

Şirketlerinin geniş ürün yelpazesi, üstün kalite ve AR-GE çalışmalarıyla kısa sürede ambalaj sektöründe önemli bir oyuncu haline geldiğini anlatan Yıldız, “ Bu alanda da sektörün ihtiyaçlarına yönelik en modern üretim tekniklerini kullanarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. İdeal Ambalaj bugün geniş ürün yelpazesi ve gelen taleplere hızlı yanıt verebilme yeteneği ile iç pazarda olduğu kadar uluslararası pazarda da kendisine iyi bir yer edinmiştir” diye konuştu.

Bu alanda Karadeniz Bölgesinin en büyük üretim tesisine sahip olduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şenol Yıldız, ayda 2.250 ton üretim kapasitesiyle, levha, kutu, koli ve yardımcı malzeme gibi ürünlerin üretimini yaptıklarını söyledi. Şirketlerinin Avrupa, Amerika, Kanada, Belçika, Almanya Kafkasya ve Ortadoğu gibi 15’den fazla ülkeye ihracat yaparak hem bölge hem de ulusal ekonomiye katkı sunduğunu belirten Yıldız şöyle konuştu;

“ Tesislerimizde üretimini yaptığımız tüm ürünlerimiz ve bunların kalitesi konusunda iddialıyız. Ambalajda ampul kutusundan, pizza kutusuna, beyaz eşya ambalajından, yatak kolisine dek her türlü ürünü en üst kalitede rahatlıkla üretebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl bu sektörde yaklaşık 6 milyon euroluk ihracat yaptık. 2025 yılında 10 milyon Euro ihracat ile kapatacağız. Diğer alanlarda olduğu gibi bu sektörde de çok iddialıyız İdeal ’in bayrağını dünyanın en üst noktasına dikmek gibi bir hedefim var Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. . Önceliğimiz bir entegre tesis olmak yani fabrikaya giren ağaç, kutu olarak çıkacak. Şuan kapasitemiz 6 bin 500 ton ancak pazarda yeni olduğumuz için şuan 2 bin 250 ton üretimimiz mevcut. Sektörde kısa sürede çok iyi bir noktaya geldik ve bunu daha üst seviyelere taşıyacağız. Çünkü biz önce hayal ediyor sonra gerçekleştiriyoruz ve bizim de hayallerimiz büyük”

Motzi markası ile piyasada yer edinecek

İdeal Grup olarak ayrıca, Lojistik işi yanında çanta ve sandalye imalatı da yaptıklarını söyleyen Yıldız, bu alanda da geniş ürün yelpazeleri ile her geçen gün daha büyüdüklerini belirtti. Tesislerinde Çanta üretimi yanı sıra, boks torbası, kamp sandalyesi, kamp yatağı gibi üretimleriyle önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şenol Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Dünyada decathlon’na çanta ve sandalye üretimi yapan Çin’den sonra ikinci ülkeyiz. Tesislerimizde günde yaklaşık 7 bin adet çanta üretimi yapılmakta. Ancak son geldiğimiz nokta artık fason üretimi terk edip kendi markamızı oluşturmaya başladık. Bunun için bir yıldır markalaşma çalışması yapıyoruz. Bundan sonra çanta ve sandalye de kendi Motzi markamız ile piyasada olacağız. Çanta da Ortadoğu’nun en büyük üretim fabrikası bizde aylık 200 bin adet üretim yapıyoruz. Çantayı iç pazarda büyük markalara satıyoruz. Hedefimiz fason üretimciden ziyade marka olmak bunun içinde çalışıyoruz”

Sandalye üretimleri hakkında da bilgi veren Yıldız,” Kamp sandalyesinde de ayda 20 bin adet üretimimiz var. En üst kalitede yaptığımız katlanabilir kamp sandalyeleri Türkiye genelinde market zincirler vasıtasıyla satıyoruz. Ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a kamp sandalyesi yapıyoruz bunlarında lisanslarını aldık. “dedi.