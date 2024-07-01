İDO’dan yeni sefer atağı: Yunan adalarına hat açtı

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98’inci yılında sefer ağını genişlettiğini duyurdu. İstanbul merkezli olarak düzenlenen Marmara ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy seferlerinin yanı sıra ve Yunan adalarına da hat açtı.

Yeni hizmetlerine yönelik açıklama yapan İDO yetkilileri, şu bilgileri verdi: “Denizlere sevdalı tüm özgür ruhların 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutluyor ve bu özel günde seyahat severlere müjdeli haberler sunuyoruz. www.ido.com.tr online adresimiz üzerinden sunduğumuz geniş sefer ağı ile İstanbul merkezli olarak düzenlenen Marmara ve Avşa Adası, Çınarcık, Esenköy seferlerini ve yeni hizmeti https://egeadalari.ido.com.tr satışa sunulan Yunan Adaları hatlarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaz aylarında Marmara’nın göz bebeği Marmara ve Avşa Adaları seferleri, Armutlu, Kumla İstanbul'dan konforlu ve güvenli yolculuk imkânı sunarak tatilcilerin tercihi olmayı sürdürüyor. İDO'nun yeni platformu https://egeadalari.ido.com.tr ise, Türkiye'de tatil maliyetlerinin artmasıyla birlikte Yunan Adaları'nı ekonomik, kolay ulaşılabilir ve keyifli bir kaçış noktası olarak tatil severlere alternatif olarak sunuyor. İDO, her seferinde konforu ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yazın serinletici ve keyif verici deniz yolculukları için tatil severleri davet ediyor.”

İDO'nun Kabotaj Bayramı vesilesiyle yerli ve yabancı tüm tatil tutkunları için sunduğu yeniliklerle yolculara unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan yetkililer, şöyle devam etti: “Tüm yaz boyunca sizleri İDO'nun kaliteli ve özgürlük imkânı sunan hizmetleriyle buluşturmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. olarak, Kabotaj Bayramı'nın coşkusunu paylaşırken, sizleri denizlerde güvenle ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz. Hadi, sen de yaz bitmeden https://egeadalari.ido.com.tr ‘dan kap biletini, en berrak koylara sahip Ege Adaları’nda unutulmaz bir anılar bırak! Kapıda vize imkânı, Samos, Kaliymnos, Patmos, Leros adalarına Kuşadası, Seferihisar, Bodrum Turgutreis limanından kalkan sefer saatleri ve çok daha fazlası için https://egeadalari.ido.com.tr/’ u ziyaret edebilirsiniz.”