IFC’den Türkiye’de özel sermaye fonuna 25 milyon euro yatırım

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), yerel şirketlerin finansmana erişimini artırmak, Türkiye'nin özel sermaye ekosisteminin rekabet gücünü güçlendirmek ve ülkenin özel sermaye piyasasında cinsiyet çeşitliliğini artırmak amacıyla Mediterra Capital Management Ltd. tarafından yönetilen bir özel sermaye fonu olan Mediterra Capital Partners III'ün ilk kapanışına 25 milyon euro yatırım yaptı.

Hedef büyüklüğü 165 milyon euro olan fon, iç tüketime hitap eden, ihracat odaklı veya teknoloji destekli hizmetler sunan şirketlere odaklanarak Türkiye'deki alt orta piyasa şirketlerine yatırım yapmayı amaçlıyor. IFC'nin yatırımı, fonun hedeflediği büyüklüğe ulaşması için kritik ve katalizör olacaktır.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mediterra Capital Management Kurucu Ortağı Murat Erkurt, "Mediterra, son on yılda önceki fonlarımızda katma değerli yatırımcılar olarak Mediterra'yı sürekli destekleyen IFC, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na (TTGV) Fon III'ün temel yatırımcıları olarak minnettardır." dedi.

Fonu, cinsiyet çeşitliliğini artırma konusunda destekleyecek

Proje, IFC'nin rekabet gücünün artırılması ve hizmetlerin etkinleştirilmesinin yanı sıra kadınlar, gençler ve savunmasız gruplar için istihdamın iyileştirilmesi gibi stratejik hedefleriyle uyumlu. Ayrıca IFC, fonu yatırım ekibi ve portföy şirketleri içinde cinsiyet çeşitliliğini artırma konusunda destekleyecek.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, "Mediterra Capital Partners III'ü destekleyerek IFC, Türkiye'nin özel sermaye piyasasında çok ihtiyaç duyulan sermaye eksikliğinin giderilmesine yardımcı oluyor, ülkenin girişim ekosistemini destekliyor ve ekonomik büyümeyi canlandırmaya yardımcı oluyor. Fon, orta ölçekli şirketlere gerekli büyüme sermayesini getirerek istihdam yaratmalarına, yeni pazarlara ulaşmalarına ve çeşitli sektörlerde mal ve hizmet sağlamalarına yardımcı olacak." şeklinde konuştu.