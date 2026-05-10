İflas eden 96 yıllık Türk tekstil devinin iki fabrikası satışa çıktı

Türkiye’nin köklü tekstil şirketlerinden İpliksan A.Ş.’ye ait Isparta’daki iki büyük fabrikanın satışı için yeniden ihale süreci başlatıldı. Daha önce 2024 yılında icradan satışa çıkarılan ancak alıcı bulunamayan fabrika ve arazileri için bu kez yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde yeni bir değerleme yapıldı.

Sektör temsilcileri, tesislerin uzun süredir satılamamasında Türkiye’de tekstil sektöründe yaşanan daralma, fabrikaların kapanması ve üretimin giderek Mısır gibi ülkelere kaymasının etkili olduğuna dikkat çekti.

İpliksan’ın temelleri 1930’ların başında Mehmet Gürkan tarafında atıldı. Aile şirketi konumundaki fabrikada son 50 yıldır halı ipliği üretimi yapılıyordu. Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre fabrika, Isparta’nın da en önemli tesislerinden biri konumundaydı. Ancak son yıllarda finansal darboğaza giren şirket banka borçlarını ödeyemeyerek iflas etti. Şirketin fabrikaları 2024’te satışa çıkarıldı. Ancak Isparta’daki iki dev fabrikaya alıcı çıkmadı.

Belirlenen bedeller

Birinci fabrika: 23 bin 700 metrekarelik arazi üzerinde bulunan iplik ve halı dokuma fabrikası ile idari binalar için 415 milyon TL değer belirlendi.

İkinci fabrika: 24 bin 700 metrekare büyüklüğündeki halı fabrikası ve arazisi için ise 460 milyon TL muhammen bedel açıklandı.