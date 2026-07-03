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İflasını duyurmuştu: Ünlü firmanın fıstıklı tatlısında ay çekirdeği çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapanları ifşa ettiği yeni listede, bir dönem Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ünlü tatlı zinciri Ekleristan da yer aldı. Ekleristan nisan ayında iflasını duyurmuştu.

ALEYNA HARMAN
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İflasını duyurmuştu: Ünlü firmanın fıstıklı tatlısında ay çekirdeği çıktı
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Türkiye'de 400'ün üzerinde şubesi bulunan tatlı zinciri Ekleristan nisan ayında iflasını duyurmuştu.

Şirket, iflas haberinin ardından bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesine girmesiyle gündem oldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellediği son taklit ve tağşiş listesinde, Ekleristan'ın "Antep fıstıklı ekler" ürününde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı duyuruldu.

İflasını duyurmuştu: Ünlü firmanın fıstıklı tatlısında ay çekirdeği çıktı - Resim : 1

İflas süreci

Bursa 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi; Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık'ın konkordato taleplerini ayrı ayrı reddederek üç şirketin 1 Nisan 2026 itibarıyla iflaslarına, iflas tasfiyesinin her üç şirket bakımından basit tasfiye olarak uygulanmasına, iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar vermişti.

Mahkeme ayrıca iflas avanslarının ilgili iflas müdürlüklerine aktarılmasına, Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, davacılara verilen mühlete ilişkin tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetmişti.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde de resen konkordato mühletinin reddine ilişkin tescil yayımlandı ve şirketin faaliyetleri resmen sona erdi.

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