İGA Akademi “Mükemmeliyet Merkezi” layık görüldü

Havacılık eğitiminde Türkiye’yi ve bölgesini küresel platformda temsil eden İGA İstanbul Havalimanı’nın eğitim merkezi İGA Akademi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından düzenlenen ve dünya genelinde 130’a yakın üyesi bulunan TRAINAIR PLUS Programı (TPP) kapsamında ‘en üst seviye’ üyeliğe ulaştı.

(ICAO) TRAINAIR PLUS Programı, Birleşmiş Milletler çatısı altında uluslararası bir program

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) TRAINAIR PLUS Programı, Birleşmiş Milletler çatısı altında, havacılık eğitimlerini daha verimli ve standart hâle getiren, sivil hava taşımacılığının güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlayan uluslararası bir program. 45 ayrı kriterin değerlendirildiği kapsamlı bir sürecin ardından kazanılan bu akreditasyonda, İGA Akademi’nin katma değerli projeleri ve uzman personel yetiştirme vizyonu rol oynadı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki geçtiğimiz salı günü düzenlenen “ICAO Global Implementation Support Symposium 2025” kapsamındaki törene katılan IST Bilişim Genel Müdürü Reha Çetin ve İGA İstanbul Havalimanı İnsan, Kültür ve Akademi Kıdemli Müdürü Tunç Cavcav, ödülü, ICAO Konsey Başkanı Salvatore Sciacchitano ve ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar Gómez’in elinden aldılar.