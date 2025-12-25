İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2025’te Türkiye nüfusu kadar yolcu ağırladık

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, terminalde yaptığı açıklamada 2025 yılını değerlendirdi ve 2026 hedefleri açıkladı.

“İstanbul havalimanı 2026 taşıdığı yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aşacak”

Bilgen şöyle konuştu:

"2025 yılını zaman zaman siyasi istikrarsızlıkların yol açtığı etkilerle ama genel olarak İstanbul ve Türkiye’nin havacılıkta hedeflediği noktalara doğru yürüdüğü bir yıl olarak geride bıraktık.

İstanbul Havalimanı özelinde başarılı bir yıl geçirdik. Yıla başlarken koyduğumuz hedeflerin pek çoğunu başarmış olarak yılı kapatıyoruz.

Örneğin geçen yılın başında yolcu hedefi olarak 84 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediğimizi söylemiştik.

Yeni hava yollarını İstanbul’a getirmeyi planladığımızı, 240 megavatlık Güneş Santralimizi devreye alarak dünyada kendi elektriğinin tamamını yenilebilir kaynaklardan üreten ilk büyük havalimanı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik.

Keza 3’lü paralel operasyona geçiş, Avrupa’da ilk olacak bir uygulama bizim için önemli kilometre taşlarından bir tanesiydi.

Bütün bu hedeflerimizi aslında gerçekleştirmenin rahatlığı ama önümüzdeki yılda da yine büyük hedeflerin peşinden koşacağımız iddialı bir yıla girerek bitiriyoruz 2025’i.

"Heathrow’u geride bırakan bağlantı gücü dünyanın yeni operasyonel merkezi artık IGA”

2025 yılının İstanbul Havalimanı için dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olma konumunu elde ettiği bir yıl olduğunu belirten Bilgen sözlerine şöyle devam etti:

"ACI Uluslararası Havalimanları Konseyi’ne göre,İstanbul Havalimanı hem Avrupa’da hem de dünyada bağlantı gücü en yüksek havalimanı olma konumuna erişti. Bağlantı gücü en yüksek olmasıyla ülkedeki ekonomik durum arasında doğrudan bir ilişki var. Bu anlamda da aslında ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik diyebiliriz."

2026 hedefi 90 milyon yolcu

IGA CEO’su Bilgen 2026 hedefleri ile ilgili de şöyle konuştu:

"2026 yılına geçerken yine önemli hedeflerle yıla başlıyor olacağız. Önümüzdeki yıl 90 milyona yaklaşan yolcuyu havalimanımızda ağırlamayı hedefliyoruz. Yine yeni hava yollarını İstanbul’a kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek.

116 havayolu şirketi sefer yapıyor

Bugün itibarıyla 116 hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı’na tarifeli, düzenli şekilde sefer yapıyor. İlave katacağımız hava yolu sayısı oldukça azalmış durumda.

Hedefimiz önümüzdeki yıl 6 ya da 7 hava yolunu daha İstanbul’a getirmek olacak. Ama aynı zamanda buradan uçuş yapan hava yollarının da frekanslarını artırmaları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dolayısıyla biraz daha derinleşmenin arttığı, yeni destinasyonların eklendiği bir yıl gibi görünüyor 2026.

"Kargoda da Avrupa liderliğini İstanbul’a getirdik"

2025 yılı kargo anlamında da bizim için önemli bir eşik oldu. İstanbul Havalimanı uzun süredir yolcu hareketinde günlük uçuş sayısı olarak Avrupa’nın zirvesinde yer alıyordu.

Kargoda da 2025 yılında 2 milyon tonu geçerek girdik. Avrupa’nın birinci sırasına yükseldiğimiz bir yıl oldu. Daha önce Frankfurt’un önceliğinde idi kargo hacmi bakımından Avrupa’daki liderlik. Bu liderliği de İstanbul’a getirmiş olduk.

"Hong Kong radarımıza girdi"

2026 ve sonraki dönemde dünya seviyesinde daha yukarılara tırmanmayı hedefliyoruz çünkü yolcu trafiğinde merkez haline gelmiş olmanız, dünyada bir havacılık merkezi haline gelmiş olmanız, kargoda da bizim için önemli bir potansiyeli barındırıyor. Burada da artık daha büyük rakipler, örneğin Hong Kong gibi, radarımıza girmiş durumda."

Halkalı-İstanbul havalimanı metrosunun durumu

Selahattin Bilgen, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının son durumu ile ilgili de şöyle konuştu:

"İGA’nın yönetimi dışında bir proje biliyorsunuz bu. Biz de yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz dönem içerisinde metro bağlantısının artması havalimanın şehre bağlantısı ile ilgili ciddi artılar getirdi.

Bugün havalimanını kullanan yolcumuzun yaklaşık yüzde 10’u metro kullanarak havalimanına geliyor. Halkalı’nın takvimi konusunda son gelişmeleri ben de sizin gibi takip ediyorum. Ne kadar erken o kadar iyi diyelim."

"Kuzey Amerika’dan daha fazla hava yolu çekmek istiyoruz"

İstanbul’un dünya havacılığında bir merkez olduğunu belirten Selahattin Bilgen sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bazı coğrafyalarda hala gideceğimiz yer var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Amerika. Özellikle Kanada’dan İstanbul’a çok ciddi bir yolcu talebi var. Kanada’dan İstanbul’a gelen yolcuların yarısından daha fazlası farklı noktalardan aktarmalı olarak geliyor. Bu da bize direk uçuş talebinin çok kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Ancak geçtiğimiz yıllarda Kanada’dan İstanbul’a uçan bir Kanadalı hava yolunun olmaması, iki ülke arasındaki havacılık anlaşmasının haftalık 12 frekans yürütülüyor olması, uçuş sayısında bizim önümüzü tıkayan bir gelişmeydi. Bu minvalde Air Transat’ın geçtiğimiz hafta uçuşlara başlaması ciddi bir gelişme.

Özellikle buradaki Kanadalı hava yollarının kendi tarafındaki haklarını doldurması demek bizim tarafta da Türk Hava Yolları’na ilave uçuş hakları verilmesinin önünün açılması demek. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyorduk.

Air Transat ve Air Canada ile uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu.

Air Transat’ın bu yıl bitmeden uçuşlara başlaması bizim için gerçekten güzel bir gelişme oldu. Önümüzdeki yıl uçuş sayılarını artırmaları, hatta mümkünse ikinci bir hava yolunun daha gelmesi ile ilgili çalışmalar yapacağız."

İkinci faz çalışmaları

Bilgen, havalimanında ikinci etap yatırımların 2025 yılı boyunca da devam ettiğini hatırlatarak, "İkinci faz yatırımlarımız kapsamında pist yatırımımız var şu anda devam eden. Dördüncü ana pist önümüzdeki yılın ağustos ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bu anlamda aynı takvim dahilinde ilerliyor süreç. Ama ikinci faz yatırımların alt başka faz yatırımları da var. Örneğin terminal kapasitesinin 120 milyona çıkartılması gibi. Teknik olarak zaten içerisinde bulunduğumuz terminal 120 milyon yolcu kapasitesi sağlıyor" dedi.

İstanbul Havalimanı‘nda 2025 rakamları ve 2026 hedefleri

2025’te “Dünyanın En İyi Bağlantı Sunan Havalimanı” unvanıyla küresel havacılığın yeni referans noktası hâline gelen İGA İstanbul Havalimanı pek çok rekora ve ‘ilk’e imza attı.

İşte o 'ilk'ler ve 'en'ler:

330’un üzerinde destinasyona uzanan uçuş ağıyla iki ana yolcu segmentine hizmet veren İGA İstanbul Havalimanı’nın yolcularının; yüzde 48’i uzun menzilli uçuş yapan transfer yolcularından, yüzde 52’si ise varış ve kalkış (O&D) yolcusundan oluştu.

1 Ocak – 18 Aralık 2025 döneminde İGA İstanbul Havalimanı, tarihinin en yüksek operasyonel performansına ulaştı.

Toplam Yolcu Trafiği: 81,23 milyon

2025 Yıl Sonu Yolcu Projeksiyonu: 84,3 milyon

Toplam Uçak Trafiği (ATM): 533.698 uçuş

Yıl Sonu Uçuş Tahmini: 547.058 uçuş

Günlük Uçuş Rekoru: 1.707 uçuş (18 Temmuz 2025)

Günlük Yolcu Rekoru: 282.835 yolcu (2 Ağustos 2025)

17 Nisan’da “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu”nu devreye alarak bu sistemi başarıyla hayata geçiren Avrupa’daki ilk havalimanı oldu.

2025 itibarıyla iGA İstanbul

Havalimanı’ndan operasyon gerçekleştiren tarifeli yolcu havayolu sayısı 116’ya ulaşarak tarihi bir zirveye çıktı. Air Transat, 2025 yılında uçuş ağına katılan dokuzuncu yeni havayolu oldu.

“Kardeş Havalimanı” anlaşmalarıyla iş birliklerinin sayısı 10’a yükseldi.

İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası arenada yolcu deneyimi, bağlantı gücü ve hizmet kalitesi alanlarında da üst üste prestijli ödüllere layık görüldü:

Condé Nast Traveler okuyucuları tarafından bir kez daha “Dünyanın En İyi Havalimanı” seçildi.

Travel + Leisure dergisi tarafından iki yıl üst üste “Dünyanın En İyi Havalimanı” ödülüne layık görüldü.

ACI EUROPE 2025 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu’na göre, küresel bağlantı merkezi sıralamasında Frankfurt’u geride bırakarak dünya lideri oldu.

2024 ve 2025 yıllarında Avrupa’nın En Yüksek Doğrudan Bağlantısına Sahip Havalimanı unvanını korudu.

ACI 2024 Airport Service Quality (ASQ) Ödülleri kapsamında, Avrupa’da 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları arasında “En İyi Havalimanı” seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı, ACI tarafından yürütülen Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı kapsamında en yüksek seviye olan “Seviye 5” akreditasyonuna ulaşarak Avrupa’da bu başarıyı elde eden ilk havalimanı oldu.

Dünya genelinde yalnızca altı havalimanının sahip olduğu bu seviye, müşteri deneyiminin kurum kültürünün merkezine yerleştiğinin en üst göstergesi olarak kabul ediliyor.

İşte o havalimanları:

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye

Incheon Uluslararası Havalimanı, Güney Kore

Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı, Mumbai - Hindistan

Mariscal Sucre Uluslararası Havalimanı, Quito - Ekvador

Bahreyn Uluslararası Havalimanı, Bahreyn

Juan Santamaría Uluslararası Havalimanı,

San Jose - Kosta Rika

İGA Akademi, ACI tarafından düzenlenen Global Training Partners Recognition Ceremony kapsamında özel ödüle layık görüldü.

Dünyada yalnızca dört havalimanı akademisine verilen bu ödül, İGA Akademi’nin küresel eğitim programları, yüksek katılım oranı ve yüzde 95’in üzerindeki memnuniyet performansını tescilledi.

İGA Akademi Uluslararası Eğitimleri’nin sosyal etkisinin her 1 TL’lik yatırım için katılımcılara 2,51 TL sosyal fayda sağladığı analiz edildi.

2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda ilerleyen İGA İstanbul Havalimanı, sürdürülebilirliği stratejik planlarının merkezine aldı.

2024 yılı sera gazı emisyonları, bir önceki yıla göre yüzde 1,4; yıl sonu öngörüsüne göre yüzde 10,5 daha düşük gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 2030 hedefi yüzde 50’den yüzde 90’a yükseltildi.

Bu kapsamda, 212 milyon Euro yatırımla Eskişehir’de hayata geçirilen ve 199,32 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle yılda 340 milyon kWh enerji üretimi hedefleniyor.

2025 yılında devreye alınan proje sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden karşılayan dünyanın ilk büyük havalimanı olarak sektöre öncülük ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı, 2026 yılında da büyüme ivmesini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

2026 Hedef Yolcu Sayısı: 90.091.321

2026 Hedef Yeni Havayolu Sayısı: 6 ila 7 yeni havayolu