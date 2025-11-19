İGA İstanbul Havalimanı, ‘iş sürekliliği’nde küresel liderler arasında yer aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, “havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri” kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip “ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi” sertifikasını almaya hak kazandı.

Operasyonel dayanıklılığını ve krizlere karşı hazırlık seviyesini bu başarı ile tescilleyen İGA İstanbul Havalimanı, iş süreçlerini olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek standartlarda sürdürebilecek kapasiteye ulaştırdı.

Yolcu deneyiminin kesintisizliği, uçuş operasyonlarının güvenilirliği ve altyapı yönetiminin sürekliliği için kritik önem taşıyan ISO 22301 belgesi, yalnızca mevcut süreçlere uyumu değil, aynı zamanda sürdürülebilir, proaktif ve kesintisiz bir operasyon anlayışının kurumsal kültür haline getirildiğini de gösteriyor.

Havalimanı’nın operasyonel mükemmellik vizyonunun uluslararası düzeyde bir karşılığı niteliğinde olan bu sertifikanın alınmasında İGA İstanbul Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC) da kritik bir rol üstleniyor.

7/24 kesintisiz çalışan, ileri teknoloji altyapısıyla donatılan merkez; olağan uçuş operasyonlarını yönetmekten kriz anlarında hızlı ve etkili karar almaya kadar tüm süreçleri koordine ediyor.

APOC’un kriz yönetimi kabiliyeti, doğal afetlerden meteorolojik olumsuzluklara, acil durum senaryolarından operasyonel aksaklıklara kadar birçok alanda üstün bir hazırlık düzeyi sunuyor.

“Operasyonel mükemmellik alanlarında öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz”

İGA’nın iş sürekliliği yönetiminde sergilediği bu örnek yaklaşımın, ISO 22301 sertifikasının getirdiği sorumlulukları operasyonel yapının tüm katmanlarına titizlikle yansıtmasından kaynaklandığını söyleyen İGA İstanbul Havalimanı Kalite Sistemleri Direktörü İnanç Yapar, elde edilen bu başarının kurum çapında bir vizyonun sonucu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu önemli başarı, İGA İstanbul Havalimanı’nın operasyonlarını olası kesinti, acil durum ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu tescilliyor. İş sürekliliğine yönelik proaktif yaklaşımımız; yolcu trafiği ve hizmetlerinde, uçuş operasyonları ve altyapı yönetiminde kesintisizliğin sağlanması, operasyonel güvenilirlik, paydaş beklentilerinin karşılanması ve kurumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.

Bu başarı ekip çalışması ve stratejik vizyonun bir ürünüdür. İGA olarak, tüm süreçlerimizi uluslararası standartlarla uyumlu şekilde sürekli iyileştirmeye, daha güvenli ve kesintisiz bir havacılık ekosistemi inşa etmeye, operasyonel mükemmellik alanlarında öncü uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.”