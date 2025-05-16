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İGA nisan ayında da zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) nisan ayı hava trafik raporuna göre İGA İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 480 uçuş ile ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi
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İGA nisan ayında da zirvede
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) nisan ayı hava trafik raporunu açıkladı. Buna göre DHMİ Ankara Yol Kontrol Merkezi günlük ortalama 4 bin 491 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 4’üncü yol kontrol merkezi oldu

Nisan Ayında, Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren 20 havayolu İşletmesi arasında THY günlük ortalama 1 bin 502 uçuş ile network taşıyıcılar arasında birinci olurken genel sıralamada ise 3. sırada yer aldı.

İGA, günlük bin 480 uçuşla ilk sırada

Pegasus Hava Yolları ise günlük ortalama 581 uçuş ile 11. sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 480 uçuş ile ilk sırada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 696 uçuş ile 17. sırada yer almıştır.

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