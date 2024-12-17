İGE ve EBRD arasında stratejik iş birliği

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 16 Aralık 2024 tarihinde imzaladıkları mutabakat zaptı (MoU) ile ihracatın finansmanına daha fazla katkı sağlamayı hedefleyen yeni bir döneme birlikte adım atıyor. Bu stratejik iş birliği, Türk ihracatçısının finansal kaynaklara erişimini artırarak, küresel ticarette daha güçlü bir konum elde etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

İki kurum arasında kurulan bu ortaklık, İGE’nin ihracatçıları destekleme misyonunu güçlendirirken, EBRD’nin geniş finansal imkanlarını Türk şirketlerinin hizmetine sunacak. Her iki kurum da gelecekte daha yakın bir iş birliği ile Türk ihracatçılarının uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor.

“Türk ihracatçılarına küresel rekabet gücü kazandırıyoruz”

İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, “Bu stratejik iş birliği, ihracatçılarımızın finansmana daha hızlı ve kolay erişmesini sağlayarak, küresel ticaret arenasında daha güçlü bir rekabet avantajı elde etmelerine imkan tanıyacak. EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma, sadece finansman imkanlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yer almasını da destekleyecek. Gelecekte, iş birliğimizin daha da derinleşerek ihracatçılarımıza çok daha geniş bir yelpazede uluslararası fırsatlar sunacağına eminim. İGE olarak, Türk ihracatçılarının sürüdürülebilir finansmana erişimi yolunda gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

‘’Uzmanlıklarımızı birleştirerek finansmana erişimi artırıyoruz’’

Oksana Yavorskaya, Türkiye Başkan Vekili: "Güçlü ihracat performansı, yerel ekonomilerin büyümesi ve dayanıklılığında kritik bir rol oynamaktadır. Bu mutabakat zaptı aracılığıyla İGE ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, ihracata yönelik şirketlerin gelişimini ve küresel rekabet gücünü destekleme konusundaki ortak taahhüdümüzü vurgulamaktadır. Çabalarımızı ve uzmanlıklarımızı birleştirerek yeni fırsatlar yaratmayı, finansmana erişimi artırmayı ve sürdürülebilir ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Bu stratejik iş birliği ile daha da güçlenen İGE, Türk ihracatçılarının küresel pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için gerekli olan finansal altyapıyı sağlamaya devam edecek.