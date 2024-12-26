İGSAŞ’ın dijital vizyonu 4 prestijli ödülle taçlandırıldı!

Dijital dönüşüm çalışmalarıyla sektörde öncü projelere imza atan İGSAŞ, yenilediği kurumsal web sitesiyle ödül kazanmaya devam ediyor. Yenilikçi tasarımı ve kullanıcı odaklı yapısıyla dikkat çeken İGSAŞ web sitesi, dijital pazarlama dünyasının en prestijli ödüllerinden Horizon Interactive Awards’ta, B2B Corporate ve Mobile Responsive kategorilerinde iki altın ödül kazanarak uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Başarı ivmesini koruyan İGSAŞ, Altın Örümcek Ödülleri’nde ise 1.156 projenin katılım sağladığı yarışma da 100 binden fazla oy alarak halkın favorisi seçildi. İGSAŞ web sitesi, Altın Örümcek Ödülleri’nde Hizmet B2B ve Üretim Sanayi kategorilerinde, iki ayrı ödül kazanarak bu alandaki başarısını taçlandırdı.

“Dijitale yaptığımız yatırım tüm tarım sektörünü dönüştürüyor”

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle benzersiz bir müşteri deneyimi sunmaya odaklandıklarını belirten İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, ‘’İGSAŞ olarak, dijitalleşme ve inovasyona yatırımı oldukça değerli görüyoruz. Tüm paydaşlarımızın hayatlarına artı değer katmak misyonuyla çıktığımız bu yolda, gerçekleştirdiğimiz her uygulamayı onların istek ve ihtiyaçlarına göre tasarlamayı kendimize görev edindik. Bu çalışmalarımızın sonucunda farklı kategorilerde aldığımız ödüllerle takdir görmek ise bizim için gurur ve mutluluk kaynağı. Kullanıcı odaklı bir deneyim sunarak yenilikçi bir yaklaşım sergileyen web sitemiz, paydaşlarımızla daha hızlı ve verimli iletişim kurmamıza katkı sağlıyor. Dijitale yaptığımız yatırım sadece bizi değil, tüm tarım sektörünü dönüştürüyor. Aldığımız geri bildirimlerle tüm iş süreçlerimizi uçtan uca geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. Daima daha iyisini yapmak ise en büyük motivasyonumuz. Bundan sonraki süreçte de dijital yatırımlarımızla sektörümüzü dönüştürmeye, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.