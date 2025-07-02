IHG Hotels & Resorts, sektördeki varlığını ikinci Holiday Inn Resort anlaşmasıyla güçlendiriyor

Dünyanın önde gelen otel şirketlerinden biri olan IHG Hotels & Resorts (IHG), Uslu Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş birliği içinde Holiday Inn Resort Bodrum West Beach otelinin imzasını duyurdu. Söz konusu anlaşma, IHG’nin ilk Holiday Inn Resort tesisi olan Holiday Inn Resort Bodrum’un başarısını takip ediyor ve Türkiye’deki 33 açık otelin yanı sıra inşaat aşamasında olan 17 otele eklenerek portföyü büyütüyor.

2026 yılının ortasında açılması planlanan 460 odalı tesis, Bodrum’da tatil amaçlı tasarımıyla yeni bir seçenek sunarak IHG’nin Türkiye tatil pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek. Aile dostu misafirperverliğe olan bağlılığını vurgulayan marka, misafirlere büyük bir havuz, kum plaj, spa, bar, toplantı alanı ve daha fazlasını sunacak. Misafirler tüm bunları Ege Denizi’nin etkileyici manzarası eşliğinde deneyimleyecek.

Dünyanın en ünlü turistik destinasyonlarından biri olan Bodrum’da yer alan Holiday Inn Resort Bodrum West Beach, misafirlerini cazibe merkezlerine, plajlara ve bölgenin canlı gece hayatına yakın bir konumda ağırlayacak. Turgutreis Marina’nın yakınında, Ege kıyısında yer alan otel, yatçılık ve deniz gezileri için elverişli bir konum sunarken, Kos gibi yakın Yunan adalarına kolay ulaşım imkânı da sunarak keşif ve dinlenme için mükemmel bir destinasyon haline gelecek.

Dünyanın en bilinen markalarından biri olan Holiday Inn, herkes için sıcak, samimi ve tutarlı bir konaklama deneyiminin yanı sıra kişisel hizmet anlayışıyla gerçek bir misafirperverlik sunuyor.

IHG Hotels & Resorts Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Willemijn Geels:

“Bodrum’un en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan Turgutreis hem yerli hem yabancı tatilciler tarafından tercih ediliyor. Holiday Inn Resort Bodrum West Beach’in stratejik konumu, seyahatçilerin tercih ettiği lokasyonlarla uygun markaları buluşturarak büyüme fırsatlarını değerlendirmemizi sağlıyor.

Türkiye’de markalarımıza yönelik artan taleple birlikte, Holiday Inn marka ailesini pazarda daha da büyütmekten heyecan duyuyoruz. Uslu Turizm ile bu projede ortak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Onların vizyonu ve güveni, bizim yerel uzmanlığımız, küresel erişimimiz ve güçlü markamızı yüksek performans ve değer sunma kapasitemizle birleşiyor.”

Dünyanın en sevilen otel markalarından biri olan Holiday Inn, kurucusu Kemmons Wilson’un kaliteli, tutarlı ve özgün seyahat deneyimi vizyonuyla aile ve iş seyahatlerinin vazgeçilmezi olmuştur. “İnsanların seyahati” fikrinden doğan Holiday Inn, herkesin bir araya gelebileceği, kendini rahat ve güvende hissedebileceği bir yer olmayı hedeflemiştir.

Marka, bu köklü mirasını koruyarak günümüz seyahatçilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sürekli evrilmektedir. Bugün Holiday Inn, geçmişten gelen değerlerini modern anlayışla harmanlayarak önümüzdeki on yıla ve ötesine yön vermeye hazırlanmaktadır.

Uslu Turizm İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahibi Ersin Uslu ise şunları söyledi: “IHG Hotels & Resorts ile iş birliği yaparak Türkiye’ye söz konusu etkileyici yeni tesisi kazandırmaktan büyük heyecan duyuyoruz. IHG’nin güçlü geçmişi ve Türkiye pazarındaki derin bilgi birikimi, IHG’yi otelimiz için ideal ortak haline getiriyor. Yüksek sezonda her şey dahil, düşük sezonda ise sadece oda seçeneklerini sunabilmeleri gibi yerel dinamiklere hâkim olmaları, güçlü bir getiri sağlayacaklarına olan inancımızı artırıyor.

Holiday Inn Resort Bodrum West Beach’in eşsiz ve etkileyici bir konaklama deneyimi sunacağına, şehrin gelişen turizm sektörüne büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Söz konusu anlaşma, kaliteye olan bağlılığımızı ve bölgenin hem yerli hem yabancı turistler için cazibesini artırma hedefimizi yansıtıyor.”

IHG Hotels & Resorts’un Türkiye’de Six Senses, InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express ve Holiday Inn olmak üzere beş markada toplam 33* açık oteli bulunuyor. Holiday Inn Resort Bodrum West Beach, Bodrum’daki ikinci Holiday Inn Resort tesisi olacak ve markanın Türkiye’deki yirmi açık ve planlama aşamasındaki projesine katılacak.