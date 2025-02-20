IHG Hotels & Resorts, Türkiye’deki güçlü büyümesini sürdürüyor

Dünyanın önde gelen otel şirketlerinden IHG Hotels & Resorts (IHG), Artas Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile iş birliği yaparak Türkiye’de Crowne Plaza Istanbul West otelinin imza sürecini tamamladığını duyurdu. Crowne Plaza markası hem kurumsal hem de bireysel seyahat edenler arasında dünyanın en bilinen ve en sevilen premium otel markalarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Crowne Plaza Istanbul West’in imza süreci, IHG’nin Türkiye’deki güçlü büyümesini sürdürdüğünü gösterirken, şirketin bu pazara olan bağlılığını ve ülkenin giderek daha cazip bir destinasyon haline geldiğini de ortaya koyuyor. Bu artan talebi karşılamak için IHG, Türkiye’de tüm segmentlerdeki markalarını stratejik olarak genişletmeye devam ediyor. Yatırımcılarının, IHG markalarına olan güveni sayesinde, şirket geçtiğimiz dönemde Essentials segmentindeki varlığını güçlendiren ilk Garner Istanbul Arnavutköy otelini ve Luxury & Lifestyle segmentini destekleyen Vignette Collection Istanbul Karaköy otelini imzalayarak büyümesini hızlandırdı.

Crowne Plaza Istanbul West, Büyükçekmece Sahili’ne de yakın bir lokasyonda yer alacak

Başta uluslararası ve yerel iş seyahatine çıkan misafirleri hedefleyen Crowne Plaza Istanbul West, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne, İstanbul’un en büyük konteyner limanı Ambarlı Limanı’na ve 950 fabrikaya ev sahipliği yapan Beylikdüzü Sanayi Bölgesi’ne kısa bir mesafede konumlanıyor. Markanın blended travel (karma seyahat) konseptine uygun olarak, otel aynı zamanda Büyükçekmece Sahili’ne de yakın bir lokasyonda yer alacak.

Crowne Plaza Istanbul West, markanın temel değerlerini yansıtan bir wellness merkezi, spa ve fitness salonu içerecek. Ayrıca, gün boyu hizmet veren bir restoran ve barın yanı sıra hem sosyal etkinlikler hem de büyük kurumsal toplantılar için ideal çeşitli toplantı ve etkinlik alanları sunacak.

"Yeni ve mevcut iş ortaklarımızla birlikte çalışarak markalarımızı yeni lokasyonlara taşımaya devam ediyoruz"

IHG Hotels & Resorts Avrupa Geliştirme Başkan Yardımcısı Willemijn Geels, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türk pazarı son yıllarda önemli bir ivme kazandı ve biz de farklılaşma ve yenilik yoluyla bu büyümeyi desteklemeye kararlıyız. Türkiye’de otel imza süreçlerini hızlandırmamız, IHG’nin bu pazardaki güçlü ekibinin başarısını gösteriyor. Yeni ve mevcut iş ortaklarımızla birlikte çalışarak markalarımızı yeni lokasyonlara taşımaya devam ediyoruz. Artaş Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların, IHG’nin sektör lideri markalarına, yerel uzmanlığına ve küresel gücüne duyduğu güven, bu ortaklığın temelini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük premium otel markalarından biri olan Crowne Plaza, işlevselliği ön planda tutan tasarım anlayışıyla misafirlerine çalışma, toplantı ve dinlenme alanlarını bir arada sunuyor. Üretkenlik, rahatlama ve sosyalleşme ihtiyaçlarını birleştiren Crowne Plaza Istanbul West, markanın Avrupa’daki 110 açık ve pipeline oteli arasında yerini alacak.

"Büyük heyecan duyuyoruz"

Artaş Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ozan Metin ise şunları ekledi:

“Crowne Plaza Istanbul West ile hem yerli hem de yabancı misafirler için İstanbul’da yeni bir konaklama deneyimi sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. IHG Hotels & Resorts ile neredeyse on yıldır Holiday Inn Istanbul Old City otelimizde çalışıyoruz ve bu süreçte IHG’nin küresel uzmanlığı ile yerel içgörülerinin, İstanbul gibi dinamik bir şehre gelen misafirlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamada sağladığı faydaları bizzat deneyimledik.”

IHG Hotels & Resorts, Türkiye’de beş marka altında toplam 33 faal otel işletmektedir ve bunlar arasında 13 Crowne Plaza oteli bulunmaktadır. Crowne Plaza Istanbul West, İstanbul’daki faal ve geliştirme aşamasındaki 9. Crowne Plaza oteli olacak. Ayrıca, Avrupa genelinde geliştirilmekte olan 17 ve dünya çapında toplam 140 Crowne Plaza oteline katılacaktır.