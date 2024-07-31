IHG Hotels & Resorts’dan Kazakistan'a yatırım

Otel, InterContinental Almaty'ye katılarak, IHG'nin Kazakistan’daki ikinci lüks oteli olacak. 95 odalı Vignette Collection, HAYAT İnşaat'ın bir parçası olan Meliora ile yapılan bir franchise anlaşması kapsamında faaliyete başlıyor ve IHG'nin Avrupa genelinde üç aktif otel ve yedi projeyle Vignette Collection portföyünü daha da güçlendirecek. 2027'nin ilk yarısında açılması beklenen otel, Hayat İnşaat tarafından inşa edilen Meliora karma kullanımlı projenin bir parçasını oluşturuyor.

Panoramik manzara sunacak

Vignette Collection, şehir merkezinin ana yolunda stratejik bir konumda olacak ve havaalanına ve Kok Tobe Parkı gibi Almatı'nın panoramik manzaralar sunan popüler dinlenme alanları da dahil olmak üzere önemli cazibe merkezlerine doğrudan bağlantı sağlayacak, bu da onu iş ve tatil misafirleri için ideal bir konum haline getirecek.

Kazakistan'da 10. otelimiz

IHG Hotels & Resorts Avrupa Gelişim Başkan Yardımcısı Mrs. Willemijn Geels, “Bay Kassanov ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı büyütmekten ve Kazakistan'a ilk Vignette Collection markasını getirmekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, ülkenin kültürel merkezi olup, çevresinden, tarihinden ve mimarisinden ilham alan Vignette Collection markamız için mükemmel bir konum. Almatı'da Vignette Collection için imza atılmış olması, ülkede hali hazırda açık bulunanlarla birlikte yapılması kesinleşmiş olan mülklerimizin sayısını 10’un üzerine çıkarıyor. Bu, daha fazla otel sahibinin, IHG'nin küresel ölçeğinden, lüks ve yaşam tarzı uzmanlığından ve güçlü IHG One Rewards sadakat programından faydalanırken, otellerinin benzersiz kimliğini korumaya çalışmasıyla, Avrupa genelinde gördüğümüz dönüşüm anlaşmalarının artan ivmesini yansıtıyor” dedi.

Açılışı 2027 yılında yapılacak

Kassanov Hotel Management'ın Başkanı Murat Kassanov ise şunları söyledi: “Kazakistan'da ilk Vignette Collection için imza atılmasıyla, IHG Hotels & Resorts ortaklığımızı büyütmekten heyecan duyuyoruz. IHG, InterContinental Istanbul ile harika bir ortak oldu ve Vignette Collection markasının Meliora gelişimimiz için vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Kapılarımızı 2027 yılının başlarında açtığımızda, yeni nesil lüks ve yaşam tarzı gezginlerine benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunacağımız, markayı güçlü bir şekilde tanıtacağımız için büyük heyecan duyuyoruz.”