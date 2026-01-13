İHKİB Başkan Adayı Paşahan: Stratejik projelerimizle, moda endüstrimizin geleceğini inşa ediyoruz

Türk hazır giyim sektörünün amiral gemisi olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde (İHKİB), nisan ayında yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım sürüyor.

Halihazırda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve 20’ye yakın sektör derneği tarafından altı ay önce İHKİB Başkanlığı için ortak aday gösterilen Mustafa Paşahan, düzenlediği basın toplantısında hazır giyim endüstrisi için yaptıkları çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Mustafa Paşahan, Türkiye’nin hazır giyimde küresel oyuncu olmasında İHKİB’in liderliğinin ve sektörün en zor günlerde birlik olup dayanışmasının, istişare ederek ortak akılda buluşmasının büyük rol oynadığının altını çizdi.

Kendisinin de “birlik, dayanışma, deneyim devamlılık” sloganı ile adaylığını açıkladığını hatırlatan Paşahan, “İnşallah üyelerimizin desteği sayesinde yeni dönemde de aynı anlayışla yola devam edeceğiz. İhracatçıyı destekleyen, üreteni ödüllendiren, rekabeti kolaylaştıran bir yapıyı daha da güçlendireceğiz. Böylece hazır giyim sektörümüzü orta ve uzun vadeli hedeflerimize taşıyacak alt yapıyı oluşturacağız.” dedi.

İstihdam desteği, Ankara’daki girişimlerimizin sonucu hayata geçti

Mustafa Paşahan, Türkiye’nin hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise üçüncü büyük ihracatçısı olduğunu, 220’ye yakın ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını vurguladı. Moda endüstrisinin katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Paşahan, şunları söyledi:

“Hazır giyim sektörümüz konjonktürel olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın rekabetçilikle ilgili sorunlarını biliyor, çözüm için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ankara nezdinde yürüttüğümüz yoğun girişimler sonucu, KOBİ’lerimiz son bir yıldır istihdam desteğinden yararlanıyor. Ancak mevcut ekonomik koşullarda, 2026 yılı için 3 bin 500 liraya çıkarılan istihdam desteğinin ve bin 270 liralık asgari ücret desteğinin yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle koşulların esnetilerek istihdam desteğinin 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin 2 bin 500 liraya, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılması, reeskont kredilerinde faizin yüzde 15’e düşürülmesi yönündeki beklentilerimizi en üst makamlar nezdinde Ankara’ya ilettik. Hazır giyim sektörümüz için çalışmaya, taleplerimizin takipçisi olmaya devam ediyoruz.”

"Hedefimiz markalar ülkesi bir Türkiye"

Mustafa Paşahan, moda endüstrisinin Türkiye için orta ve uzun vadede de stratejik önemini koruyacağını, İHKİB olarak bu anlayışla yola devam ettiklerini, bütün oyun planlarını ve stratejilerini bu anlayışla kurguladıklarını söyledi. Küresel modaya yön veren, markaların ülkesi bir Türkiye hayali ile çalıştıklarını anlatan Paşahan, şöyle devam etti:

“Bir yandan sektörün mevcut sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan moda endüstrimizin geleceğini kurguluyoruz. Sektörde donanımlı insan kaynağını geliştirmek, tasarım kapasitesini güçlendirmek, markalaşmanın çarpan etkisinden yararlanmak, İstanbul’u küresel moda merkezi yapmak, ikiz dönüşümü, yani dijital ve yeşil dönüşümü mevcut avantajlarımıza eklemek, e-ihracatın imkânlarından yararlanmak için projeler geliştiriyor, uyguluyoruz. Bütün bu başlıkları stratejik bir konu olarak değerlendiriyoruz.”

"Sektörün 30 yıllık hayali olan IFCO’yu endüstrimize kazandırdık"

“Sektörün 30 yıllık hayali olan İstanbul Hazır giyim ve Moda Fuarı’nı (IFCO) ülkemize kazandırmak dört yıl önce bize nasip oldu.” diyen Paşahan, şöyle devam etti:

“Şubat ayında dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz Avrupa’nın en büyük hazır giyim fuarı IFCO’da her yıl iki kez firmalarımızı 150’yi aşkın ülkeden binlerce alıcı ile buluşturuyoruz. Prestijli fuar statüsüne alınan IFCO için Ticaret Bakanlığımızın metrekare başına 5 bin 400 lira destek verdiğinin altını çizmek istiyorum. IFCO’nun yanı sıra küresel ölçekteki fuarlarda firmalarımızla yerimizi alıyor, heyet programlarımızla firmalarımızı potansiyel alıcılarla görüştürüyoruz. Son dört yılda 3 bine yakın firmamızla 77 fuara katıldık. 75 heyet organizasyonunda, bin 820 firmamızın 15 bin yabancı alıcıyla buluşmalarına öncülük ettik.”

"Dijital ve yeşil dönüşümde öncü olduk"

Küresel hazır giyim sektörünün büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğinin hatırlatan Mustafa Paşahan, Türkiye’nin bu süreçten avantajlı çıkabilmesi için dijital ve yeşil dönüşümü, bir başka ifade ile ikiz dönüşümü hızla tamamlamak durumunda olduğunun altını çizdi. Özellikle KOBİ’lerin ikiz dönüşümünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Paşahan, şu ifadeleri kullandı:

“İHKİB olarak bu bilinçle yaklaşık 20 yıldır ikiz dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Dönüşümü hızlandırmak için Bakanlıklarımızla, Avrupa Birliği’yle (AB), üniversitelerimizle ve paydaşlarımızla iş birlikleri yapıyor, projeler geliştiriyoruz. Projeler için sektörümüze, AB’den, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan hibe destekleri sağladık. Bu desteklerle sektöre kalıcı kurumlar kazandırdık. Moda endüstrimiz için tasarımcı yetiştiren İstanbul Moda Akademisi’ni (İMA), dijital dönüşüm ve verimlilik konusunda firmalarımıza hizmet veren İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi’ni AB’nin hibe destekleriyle kurduk. Dijital Dönüşüm Merkezi’nde KOBİ’lerimizin dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor, verimliliklerini artırıyoruz. Bugüne kadar yüzlerce firmamıza dijital dönüşüm desteği verdik. İhracatçılarımıza uygun maliyetle ve güvenli test hizmeti veren EKOTEKS’i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdik. EKOTEKS laboratuvarlarımızda sektörümüze düşük maliyetli test hizmetleri sunuyoruz.”

2025’te odağına dijital ve ikiz dönüşümü alan ikisi AB desteğiyle başlatılan üç yeni proje ile ilgili bilgi de veren Paşahan “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin de paydaş olduğu ‘Yeşil Ekonomiye Geçiş’ projemizle sürdürülebilir üretime odaklandık. İmalat Sanayinde Dijitalleşme Hizmet Ağı-MİDAS Projemizle KOBİ ölçeğindeki firmaların dijital dönüşümüne destek veriyoruz. Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi’ni ise İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile yürütüyoruz. Özetle biz, tamamladığımız ve devam eden projelerimizle moda endüstrimizi Türkiye’de ikiz dönüşümü en hızlı yürüten sektörü yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz, mevcut avantajlarımıza ikiz dönüşümü mutlaka ekleyecek, böylece firmalarımızın rekabetçiliğini güçlendireceğiz. Buradan KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımıza çağrıda bulunuyorum: Gelin, siz de İHKİB’in hizmetlerinden yararlanın, gelin dönüşümü hep birlikte avantaja çevirelim.” dedi.

"Yeni dönemde de çözümler geliştirip sektörümüze değer katacağız"

Mustafa Paşahan, sektörün konjonktürel sorunlarının çözümü ve ikiz dönüşümün hızlandırılmasının yanı sıra yeni dönemde öncelikleri arasında yer alacak başlıkları da şöyle sıraladı:

“İHKİB Yönetim Kurulu bünyesinde KOBİ Komitesi ve KOBİ Destek Masası kuracağız. Böylece KOBİ’lerimizle var olan mevcut bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İGE A.Ş. ile yeni iş birlikleri geliştirerek daha fazla firmamızın düşük faizli ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Firmalarımızın devlet desteklerinden en etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Fuar ve ticaret heyeti programlarına katılımları artıracağız. Vize problemlerine kalıcı çözüm bulunması için girişimlerimize devam edeceğiz. Daha çok ihracatçımızın yeşil pasaport alabilmesi için yabancı uyruklu kişilere yapılan satışların ihracat statüsünde sayılması uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.”