İhlas Gayrimenkul iki maden ruhsatını 2 milyon dolara devretti

İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Balıkesir'in Kepsut ilçesi ile Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan iki maden ruhsatının devrine ilişkin anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, Balıkesir Kepsut'taki maden ruhsatı 1,5 milyon dolar, Burdur Yeşilova'daki maden ruhsatı ise 500 bin dolar bedelle devredildi. Böylece devir işlemlerinin toplam büyüklüğü 2 milyon dolar oldu.

Açıklamada, devir bedellerinin üretimin başlamasına bağlı olarak belirlenen taksitler halinde tahsil edileceği belirtildi.

Bunun yanı sıra İhlas Gayrimenkul'ün, maden sahalarında üretim gerçekleştirilmesi halinde elde edilecek net satış gelirleri üzerinden NSR (Net Smelter Return) geliri elde etme hakkına da sahip olacağı ifade edildi.