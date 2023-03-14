İhracatçı Balkanlar’a Tüyap ile açılacak

Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi Tüyap Fuarcılık Grubu, Türk ihracatçıların Balkanlar’daki faaliyetlerini destekleyecek önemli bir büyüme adımı attı ve Belgrad’da International Trade Fair (ITF) şirketini kurdu. Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak girişimin ilk etkinliği 8-11 Mart 2023 tarihlerinde Belgrad Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleşen All4Wood ve WindoShow fuarları oldu.

Yurtdışında halihazırda Moskova, Tiflis, Üsküp, Ljubljana ve Tahran irtibat ofisleri ve 27 ülkede 80’in üzerinde temsilcilik ağı bulunan Tüyap, Belgrad’daki bu atılımıyla hem global varlığını güçlendirecek hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak.

All4Wood’da ve WindoShow’da toplam 126 katılımcının ürün ve hizmetleri ziyaretçilerle buluştu. Katılımcıların 114’ü Türkiye’den, 12’si Sırbistan’dan. Türkiye’den katılımcıların yüzde 90’ı 2023’te Sırbistan’daki şirketlerle iş birliği yapmayı planlıyor.

All4Wood Başkanlar Uluslararası Orman Ürünleri fuarında, MDF, yonga levha, parke, mobilya yan sanayi ve aksesuarları, ağaç işleme makineleri ve kesici takım üreticileri yer alırken, WindShow’da ise pencere, kapı, cam ve ekipman üreticileri Balkanlar genelinden ziyaret eden alım gruplarıyla görüşmeler için fuardaydı.

Tüyap’tan yapılan açıklamada fuarlarda Sırbistan'dan ve Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Slovenya gibi önemli mobilya ve orman ürünleri pazarları da dahil olmak üzere Balkan ülkelerinden kilit karar vericilerle güçlü iş bağlantıları kurulması hedeflendiği belirtildi. Tüyap, özellikle ağaç işleme ve pencere-kapı-cam sektörlerinin gelişmiş teknolojilerle üretilen ürünlerin yer aldığı fuarın yerli firmaların ihracat hacimlerini artırmaları için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, Belgrad’da basına yaptığı açıklamalarda "Belgrad Fuar Merkezi’nde hazırlayacağımız ihtisas fuarları sayesinde 44 yıla yaklaşan emeğimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizin yeni ihracat hedefleri çerçevesinde Balkan coğrafyasındaki pozisyonunu güçlendirmeyi, karşılıklı ticareti daha verimli ve güçlü bir boyuta taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Sırbistan Belgrad’da açtığımız şirketimiz de yeni ihracat potansiyelleri oluşturarak aynı amaca hizmet edecek, ülkemizden şirketlerin yurt dışına açılmasına ve iş hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacak” diye konuştu.

Sırbistan’la ikili ticaret 5 milyar dolara koşuyor

Tüyap’ın Belgrad’daki fuar açılışına katılan Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2,35 milyar dolara ulaştığını ve emin adımlarla 5 milyar dolara ilerlediğini söyledi. Büyükelçi Aksoy Sırbistan’ın deprem bölgesine gönderdiği yardımlara da değindi.

Türkiye’nin makineleriyle mobilya ihracatını artırıyor

Açılışan katılan Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic de iki ülke arasında kurulan ticari köprülerin sunduğu fırsatlara dikkat çekti ve Türkiye’den yapılan ahşap makine ithalatının da etkisiyle Sırbistan’ın mobilya ihracatının arttığını söyledi. Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) verilerine göre Sırbistan 2021’de Sırbistan’ın mobilya ihracatı 643 milyon dolara ulaştu. Aynı yıl toplam 30 milyon dolarlık ahşap makine ithalatı yapan Sırbistan bu ahşap makine ithalatının 6 milyon dolarını Türkiye’den gerçekleştirdi.