İhracatın finansmanı için İMMİB, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İGE bir araya geldi

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) öncülüğünde Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’nde ‘İhracatın Finansmanı’na yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İMMİB Koordinatör Başkanı ve İstanbul Demir ve Demi Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

Zor dönemdeyiz ancak çarklar durmamalı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çetin Tecdelioğlu, Türkiye’nin ihracat yolculuğunda karşılaşılan zorluklara rağmen üretim çarklarını durdurmadan ilerlediklerini vurguladı. Türkiye’nin 262 milyar dolarlık mal ihracatına ek olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Tecdelioğlu, ihracatçıların özverili çalışmalarına dikkat çekti. “Yüksek faizler, düşük kur politikaları ve enflasyonist ortamda rekabet gücümüzü korumaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz,” diyen Tecdelioğlu, buna rağmen ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak adına ihracatçıların kâr marjlarını düşürerek büyük bir fedakârlık gösterdiğini ifade etti. Faizlerin düşmesini sabırsızlıkla beklediklerini ve orta vadeli programla uyumlu şekilde bu konuda olumlu sinyaller alındığını belirten Çetin Tecdelioğlu, “İçinde bulunduğumuz dönemin sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Ancak sabırlı olmalı ve birlik içinde üretime devam etmeliyiz. Faizlerin yılın ikinci yarısında aşağı yönlü hareket edeceğini umut ediyoruz. Finansal güç ihracatın itici gücü olur.”

‘Suriye’ye geç kalmayın, ABD’ye odaklanın’

Son olarak, T.C. Ticaret Bakanı ile gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Tecdelioğlu, ihracatçılara yeni pazar fırsatları konusunda tavsiyelerde bulundu: “T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ile İTHİB İhracatın Yıldızları ödül töreninde bir araya geldik. Özellikle Suriye pazarı için ‘geç kalmayın’ dedi. Şam ve Halep’teki ticaret müşavirlerimizle temas kurulması, sektörel heyetlerin oluşturulması yönünde önerilerde bulundu. Ayrıca ABD pazarıyla ilgili de Türkiye’nin pazar payının çok düşük olduğunu ve sektörlerin buraya yönelmesi gerektiğini ifade etti. Bu önerileri ihracatçılarımızla paylaşıyoruz. Hep birlikte bu yönde adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum.”

‘İhracatçının stratejik çözüm ortağıyız’

2024 yılı itibarıyla Türk Eximbank’ın sağladığı toplam destek hacmi 48,7 milyar dolara ulaşarak kurum tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Genel Müdür Ali Güney, yıl sonu hedeflerinin bu rakamı 52 milyar dolara yükseltmek olduğunu belirtti.Sağlanan fonların yüzde 91,5’inin doğrudan kredi olarak ihracatçılara sunulduğunu kaydeden Ali Güney, “Bugün itibarıyla Eximbank imkanlarından yararlanan 18 bin 500 aktif ihracatçımız bulunuyor ve bunların yüze 83’ünü KOBİ’ler oluşturuyor. Eximbank olarak KOBİ’leri hem kredi hem de alacak sigortası tarafında önceliklendiriyoruz. Döviz kredilerinde KOBİ’lere 75 baz puana kadar faiz avantajı sağlıyoruz. KOBİ’lerin toplam Eximbank kredileri içindeki payı yüzde 28,5 seviyesine yükseldi.Bankamız, sektörde kabul gören teminatlarla kredi kullandırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, İGE (İhracatı Geliştirme A.Ş.) kefaletiyle bugüne kadar 5 bin firmaya toplam 68 milyar TL’lik kredi sağladık.Sürdürülebilirlik temalı projelere de kaynak aktarıyoruz. Dünya Bankası iş birliğiyle temin edilen 1 milyar dolarlık fon halen ihracatçılarımızın kullanımına açık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne uyum sağlayacak yatırımları desteklemekte kararlıyız. Eximbank olarak sadece finansman sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda ihracatçının stratejik çözüm ortağıyız. Kredi desteklerimizin yanı sıra, ihracatın çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara açılım ve tahsilat risklerinin yönetimi konusunda sunduğumuz alacak sigortası ürünlerimizle ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynaklarımızı ihracat ekosistemine yönlendiriyoruz

Türk Ticaret Bankası olarak hem dijitalde hem sahada ihracatçının yanındayer aldıklarını söyleyen Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, şunları söyledi:

“Diğer bankalardan farkımız, kaynaklarımızı yalnızca ihracat ekosistemine yönlendiriyor olmamız. Bireysel ve tüzel müşterilerden topladığımız fonları, en uygun maliyetlerle sadece ihracatçı firmalara kredi olarak sunuyoruz. Vizyonumuz, Türkiye’nin ihracat odaklı üretim yolculuğunda ana banka olmak. 12 Mart 2025’te Avrupa Merkez Şubemizle başladığımız yolculukta bugün beş şubeye ulaştık; yıl sonuna kadar 15 şubeye çıkmayı hedefliyoruz. Şubemiz olmayan illerde de ihracatçımıza dijital kanallarla hızlı hizmet veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1800 müşterimize ulaştık, 30 milyon TL’lik finansman sağladık. KOBİ’lere özel hızlı kredi mekanizmamızla da daha geniş kesimlere destek olmayı sürdüreceğiz. Amacımız, Türkiye ihracat ekosisteminin büyümesinde güçlü bir finansal köprü olmak.”

500 milyon TL’ye çıkan destek paketi

İhracatçının en temel sorununun teminat üretmek ve finansmana erişmek olduğunu kaydeden İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, İGE olarak tam da bu ihtiyaca çözüm üretmek üzere kurulan bir destek kuruluşuyuz. Bankaların sunduğu kredi imkanlarının etkin kullanılabilmesi için kefalet sağlıyor, ihracatçının yanında duruyoruz. Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve diğer tüm ortak bankalarımızla dijital entegrasyonlarımız sayesinde süreçleri kolaylaştırdık; başvuru İGE’de değil, doğrudan bankanızda başlıyor. Sistemimiz tamamen analitik, istatistiksel ve tarafsız bir değerlendirme modeliyle çalışıyor; saniyeler içinde sonuç üretiyor. KOBİ’lerden büyük ölçekli ihracatçılara kadar tüm firmalara uygun vadelerde ve düşük komisyon oranlarıyla kefalet sağlıyoruz. Bugün yüzde 0,5 komisyonla 36 aya varan vadelerle, 500 milyon TL’ye kadar çıkan destek paketlerimiz mevcut. Amacımız, ihracatçının ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak, finansmana erişimini hızlandırmak ve üretim çarklarının durmadan dönmesini sağlamak. Bu motivasyonla hem ihracata hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.