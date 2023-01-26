İhracatın üçte birinde KOBİ'lerin payı var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), KOBİ'lere ilişkin 2021 verilerini paylaştı. Raporda KOBİ'lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiği görülürken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihracattaki payı da dikkat çekti.

Rapora göre KOBİ'lerin toplam ihracattaki payının %30,4 olduğu tespit edildi. Öte yandan KOBİ'ler, toplam ihracatın %47,3'ünü Avrupa ülkelerine yaptı. Avrupa’yı ise sırasıyla Asya, Afrika ve Amerika kıtaları izledi.

Minivan araç sahiplerini ve yurt dışına yük göndermek isteyen şirketleri buluşturan lojistik şirketi Naklico'nun Kurucu Ortağı Alper Par, konuyla ilgili değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“KOBİ’lerin ihracattaki payında önceki yıla kıyasla %6 seviyesinde bir kayıp tespit ediliyor. 2021’in de pandeminin devam eden etkileriyle geçen bir yıl olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki KOBİ’lerin bu süreci oldukça dayanıklı atlattığını söyleyebiliriz” dedi.

10 üründen 9’u imalat sanayi ürünü

TÜİK raporunda, 2021 ihracatında en büyük payı %90,8 ile imalat sanayi ürünlerinin aldığı görüldü. Bu ürünler arasında giyim eşyası sektörünün payı %12,9, makine ve ekipmanların payı %10, tekstil ürünlerinin payı ise %9,1 oldu. KOBİ'lerin gerçekleştirdiği ihracattan pay alan ürünlerin daha kolay taşınan, taşıma standartları daha esnek olan ürünler olduğuna dikkat çeken Alper Par,

"Minivan karayolu ekspres taşımacılığı, özellikle 1.200 kilograma kadar olan yüklerde çok daha ekonomik, güvenli, hızlı bir taşıma şekli olarak öne çıkıyor. Naklico olarak bu noktada devreye girerek, portföyümüzde bulundurduğumuz yüzlerce minivan araç sahibiyle Slovenya, İtalya, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa kıtasındaki tüm ülkelere ve Birleşik Krallık'a teslimat çözümü sunuyoruz.

Gönderiler, seçilen ülkeye bağlı olarak en geç 72 saat içinde varış noktasına teslim ediliyor. Teknolojinin gücünden yararlanarak geliştirdiğimiz müşteri odaklı modelimiz ve akıllı fiyatlandırma politikamız sayesinde hem küçük hem büyük işletmelerin nakliye giderlerini kısmasına yardımcı oluyoruz. Tüm süreçte kesintisiz bilgi akışı sağlayarak operasyon sürecinin tamamını şeffaflıkla takip edilebilir kılıyoruz” dedi.

2022’de iş hacmi bir yıl öncesine kıyasla %64 arttı

Ülkemizin geçtiğimiz yıllarda mikro ihracat konusunda önemli aşamalar kaydettiğini, fakat hâlâ gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurgulayan Naklico Kurucu Ortağı Alper Par, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Naklico minivan ekspres taşımacılığı modeliyle daha çok KOBİ’nin mikro ihracata kolayca başlamasına aracı olarak bu yolu gerçek anlamda kısaltmaya odaklanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği, rotaların yeniden çizildiği, lojistik sektörünün teknolojiyle çağ atladığı bir dönemde uzman ve donanımlı ekibimiz sayesinde KOBİ'lerin iş süreçlerini profesyonel bir biçimde yönetmelerine olanak tanıyoruz. 2022'de iş hacmimiz, bir önceki yıla kıyasla %64 arttı.

Parsiyel, frigo, ADR gibi farklı taşımacılık tiplerine uygun modern araçlarımız, hızımız ve ekonomik fiyatlandırma politikamızla ön plana çıkıyoruz. Sigorta ve minimum aktarma hizmetlerimizle hasar risklerini bertaraf ederken, bir yandan da işletmelerin lojistik süreçlerden kaynaklanan karbon ayak izlerini azaltıyoruz.

Lojistik sektöründe kadın istihdamı oranları düşünüldüğünde %58 ile ortalama üstü kapsayıcılığa sahibiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte farklı ülkelerde şubeleşerek Naklico'yu küresel bir marka haline dönüştürmek için çalışıyoruz."

B2Press'in katkılarıyla hazırlanmıştır.