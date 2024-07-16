Akarmak, Amerika ve Asya pazarlarına odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Çarşısı’nda 1990 yılında küçük bir atölyede büyük sanayi kuruluşlarının yedek parça üretimiyle faaliyetlerine başlayan Akarmak, ilerleyen yıllarda lastik sektörüne adım atarak kamyon ve iş makinesi lastik yenileme ile lastik kaplama makineleri üretimine odaklandı. 2000’li yıllarda büyük bir atılım göstererek Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınan firma, bugün gelinen noktada 2 ana fabrika, bir Ar-Ge Merkezi ve Amerika’da açtığı şubesiyle 150 kişilik istihdam yaratır konuma yükseldi.

Farklı sektörlerde kullanılan otoklav, lastik kaplama ekipmanları, basınçlı kaplar ve tıbbi atık sterilizasyon sistemleri üreterek yüksek katma değerli ürünleri odaklarına aldıklarını belirten Akarmak Genel Müdür Yardımcısı Sadettin Ak, savunma, havacılık, cam, kauçuk, yapı malzemeleri ve uzay sanayisinde birçok stratejik projede aktif rol üstlenerek global pazarda önemli bir oyuncu olarak öne çıktıklarını söyledi. Üretimlerinin yüzde 80'ini 70’ten fazla ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Ak, “Bu geniş ihracat ağı, küresel pazarda ne kadar güçlü ve etkili bir konumda olduğumuzu göstermektedir. Uluslararası standartlarda kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, farklı coğrafyalardaki müşterilerimize ulaşmayı başarıyoruz. İhracat odaklı stratejilerimizle, her geçen gün yeni pazarlara açılmaya ve mevcut pazar payımızı artırmaya devam ediyoruz. Bu sebeple 2023 yılı başında Akarmak USA ofisimizi açtık ve Amerika bölgesinde daha aktif çalışmaya başladık” diye konuştu.

İhracatta hedef pazarlar Amerika ve Asya

İhracatta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde öne çıktıklarını kaydeden Ak, bu bölgelerdeki güçlü varlıklarını sürdürerek, Amerika ve Asya gibi yükselen pazarlarda da aktif rol almayı planladıklarını dile getirdi. Bu stratejilerle ihracatta sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçiliği artırmayı hedeflediklerini açıklayan Ak, “Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli olarak yükseltmek ve inovasyon yoluyla yenilikçi çözümler sunmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, pazarın ihtiyaçlarına uygun ve rekabetçi ürünler geliştiriyoruz. Ayrıca, uluslararası kalite ve sertifikasyon standartlarına uygun üretim yaparak, küresel pazarda güvenilir bir marka imajı oluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni yatırımlarla verimliliği artırmayı hedefliyor

Geleceğe dair üretim ve yatırım planlarında bir dizi stratejik hedefin yer aldığını aktaran Sadettin Ak, üretim proseslerinde iyileştirmeler yaparak verimliliklerini artırmayı planladıkları bilgisini paylaştı. Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önemi 2022 yılında Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) içerisinde açtıkları Ar-Ge Merkezi ile kanıtladıklarını vurgulayan Ak, sözlerine şöyle devam etti: “Üretim alanımızdan ayrı bir yapıda konumlandırdığımız ve ARGE ekibimizle çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Ar-Ge Merkezi’mizde 2024 yılı sonuna kadar mevcut projelerimizi artırmayı amaçlıyoruz. Akarmak olarak, Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, pazarın değişen ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilecek esnek ve rekabetçi bir üretim altyapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı projelere de büyük önem veriyoruz; çevre dostu üretim süreçleri ve enerji verimliliği sağlayan yatırımlarla hem çevresel etkilerimizi azaltmayı hem de maliyet etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz

Uluslararası iş birlikleriyle küresel varlığını pekiştirecek

Yeni pazarlara açılma ve mevcut pazar paylarını genişletme stratejileri doğrultusunda, uluslararası iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak küresel varlıklarını pekiştireceklerine dikkat çeken Ak, “Dijital dönüşüm projelerine yatırım yaparak, üretim süreçlerimizi ve tedarik zincirimizi daha entegre ve verimli hale getirmeyi de planlarımız arasında bulunduruyoruz. Son olarak, insan kaynağımızın gelişimine yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini artırarak, şirketimizin inovasyon kapasitesini ve rekabet gücünü daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamlı üretim ve yatırım planlarımızla, gelecekte de büyümemizi sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde devam ettirmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.