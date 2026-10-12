İhracatta yeni rekabet alanı marka bilinirliği oldu

Türkiye'nin ihracatı bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,2 artarak 210 milyar 973 milyon dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre yalnızca eylül ayında gerçekleştirilen ihracat, yıllık %15,4 artışla 25 milyar 976 milyon dolar oldu. Üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve rekabetçi fiyatlarla yeni pazarlara ulaşan şirketler için bir sonraki aşamayı, bu pazarlarda tanınan ve güven duyulan markalara dönüşmek oluşturuyor.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için ihracat başarısının sürdürülebilirliği, yeni müşterilere ulaşmak kadar hedef pazarda marka bilinirliği oluşturmaya da bağlı. Potansiyel müşteriler, distribütörler ve iş ortakları bir şirketle ticari ilişki kurmadan önce internet sitesini ve hakkında yayımlanan haberleri inceliyor. Bu nedenle bağımsız medya kuruluşlarında yer alan içerikler, kurumsal itibarın oluşumunda belirleyici rol oynuyor.

İhracatta markalaşmaya kamu desteği

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttüğü TURQUALITY ve Marka Destek Programı, şirketlerin üretimden pazarlamaya, kurumsallaşmadan satış sonrası hizmetlere kadar farklı alanlarda gelişimini ve küresel markalara dönüşmesini amaçlıyor. Programların hedef pazarlardaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini de desteklemesi, ihracatta markalaşmanın ürün geliştirmekle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Distribütör ve satış kanalları ticari erişim sağlarken, yerel pazara uygun iletişim çalışmaları markanın bilinirliğini ve güvenilirliğini geliştiriyor.

Her pazar farklı bir iletişim stratejisi gerektiriyor

Hedef pazarlarda medyada yer almak için içeriğin, yayımlanacağı ülkenin gündemine, medya kuruluşlarının yayın politikalarına ve okurların ilgi alanlarına uygun hazırlanması gerekiyor. Avrupa'da ilgi gören bir konu, Orta Doğu ya da Asya'daki medya kuruluşları için farklı bir haber çerçevesi istiyor.

B2Press Online PR Platformu’nun 2025 ve 2026'da dünya genelinde yaptığı 1.000'i aşkın basın bülteni dağıtımının verisi bu tabloyu rakamlarla ortaya koyuyor. Türkiye dışındaki dağıtımların %43'ü Avrupa'ya, %25'i Orta Doğu ve Körfez'e yöneliyor. Pazarlar arasındaki fark ise belirgin: tipik bir bülten Almanya ve İtalya'da 27 haberde yer alırken bu sayı İspanya'da 68'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 93'e, ABD'de 153'e çıkıyor. Birden fazla pazara giden yurtdışı basın bültenleri ise en az 3 farklı dilde dağıtılarak her ülkenin okuruna kendi dilinde ulaştı.

Bu farklar, sınırlı iletişim bütçesiyle birden fazla pazarda faaliyet göstermek isteyen KOBİ'lerin işini zorlaştırıyor. Her ülkede ayrı medya ilişkisi kurmak, yerel dilde içerik üretmek ve yayımlanan haberleri takip etmek zaman ve operasyonel kaynak gerektiriyor. Online basın bülteni dağıtım platformları ise bu süreci tek merkezden yönetmeyi mümkün kılıyor. Şirketler sürekli ajans anlaşması yapmadan, proje bazında ve ihtiyaç duydukları ülkelerde yurt dışı basın bülteni dağıtımı yapabiliyor.

Hedef pazarda medyada yer almak ilk güven işareti

B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, hedef pazarın medyasında yer almanın ihracatçı için ilk güven işareti olduğunu söylüyor: "Yeni bir pazara giren ihracatçının ilk ihtiyacı güven. Distribütör de alıcı da sizinle masaya oturmadan önce adınızı arıyor ve o ülkenin medyasında hakkınızda ne yazıldığına bakıyor. Hedef pazarda yayımlanan bir basın bülteni, şirketin o ülkede var olduğunu ve işini ciddiye aldığını bağımsız bir kaynaktan gösteriyor. İtibar bu ilk haberlerle kuruluyor. Türk ihracatçısının ağırlık verdiği Avrupa ve Orta Doğu'da ise medya birbirine benzemiyor, Almanya için yazılan bülten Körfez'de aynı karşılığı bulmuyor. Bülteni o ülkenin diline çevirmek ilk adım. Haberin o pazarın okuru için neden önemli olduğunu anlatan bir paragraf, yerel bir rakam ya da yerel bir yöneticinin sözü eklendiğinde, marka o ülkenin medyasında çok daha görünür oluyor."

B2Press, şirketlerin 75'ten fazla ülkede ve 24 dilde yurt dışı basın bülteni dağıtımı yapmasını sağlayan online PR platformu ile hizmet veriyor. Basın bülteni yazımı, çeviri, yerelleştirme, medya dağıtımı ve yayın takibini tek sistemde bir araya getiren platform, özellikle kendi bünyesinde iletişim ekibi bulunmayan şirketlerin hedef pazarlarda PR çalışması yürütmesini kolaylaştırıyor.