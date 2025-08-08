Else Bornewa'nın ihracattaki kozu 'sürdürülebilir' üretim oldu

EKONOMİ (TEKİRDAĞ)

Sürdürülebilirlik kavramının en yoğun şekilde girdiği sektörler arasında tekstil ilk sıralarda yer alıyor. Nihai tüketici bilinci ile öne çıkan tekstilde sürdürülebilirlik konu başlığını iş alanı olarak belirleyen şirketlerin sayısı hızla artıyor. Üç üretim tesisinde, 350 çalışanıyla faaliyet yürüten Else Bornewa da bu şirketlerden biri. Geri dönüştürülmüş iplik ve kumaş üretimi ile ulusal ve global pazarlarda öne çıkıyor.

Else Bornewa CEO’su Emir Koçak, şirketlerinin ihracat stratejisinin merkezinde sürdürülebilirliğin yer aldığını vurguladı. “Geri dönüştürülmüş iplik ve kumaş üretimimiz sayesinde, sürdürülebilirlik hedefi olan pazarlara çevre dostu ürünler sunuyoruz. Stratejimizin en güçlü yanı, yalnızca sürdürülebilirlik değil; aynı zamanda yüksek kalite ve tasarım standartlarını da sağlamamızdır. Bu sayede ürünlerimiz, hem çevresel hem de performans beklentilerini eksiksiz şekilde karşılamaktadır” dedi. Koçak, sürdürülebilirlik ilkelerinin ihracat stratejisine entegrasyonu konusunda da bilgi verdi: “Geri dönüşüm odaklı bir tekstil üreticisi olarak sürdürülebilirliği ihracat stratejimizin merkezine koyuyoruz. Geri dönüştürülmüş ürün portföyümüzün yanı sıra, üretim süreçlerimizde güneş enerjisi kullanımı ve elektrikli araç filosu yatırımları gibi adımlarla çevresel etkimizi daha da azaltmayı hedefliyoruz.”

Yeni pazarlara açılıyor

Else Bornewa’nın ihracat pazarlarını çeşitlendirme planları olduğunu belirten Koçak, özellikle Güneybatı Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarını hedeflediklerini söyleyerek, “Stratejimiz; mevcut ürünlerimizi bu pazarların ihtiyaçlarına ve estetik beklentilerine göre uyarlamak ve bölgeye özel koleksiyonlar geliştirmek üzerine kurulu” dedi. Koçak, ihraç ettikleri ürün ve hizmetlerin farklı pazarlardaki rekabet avantajlarına değinerek, “Özellikle Avrupa pazarında, ürünlerimizin yüksek sürdürülebilirlik standartları sayesinde güçlü bir rekabet avantajı elde ediyoruz. Avrupa’nın çevre ve iklim politikalarına uyumlu ürünler sunarak, markalar için değerli bir çözüm ortağı haline geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyat değil, kalite odaklı rekabet

İhracatta özellikle Asya ülkeleriyle yoğun bir rekabet içinde olduklarını dile getiren Emir Koçak, maliyetler açısından dezavantaj yaşayabildiklerini ancak çevre dostu üretim süreçleri ve yüksek kalite standartları sayesinde fiyat odaklı değil, kalite odaklı müşterileri hedefleyerek güçlü bir rekabet avantajı elde ettiklerini vurguladı.

Yeşil dönüşüm destekleri artmalı

Sürdürülebilir ihracatı sağlamak için ana pazarlarıyla düzenli iletişim kurarak güncel trendleri ve beklentileri yakından takip ettiklerini belirten Emir Koçak, “Böylece ürünlerimizi pazara sürekli uyumlu hale getiriyor, müşteri beklentilerini hem kalite hem de sürdürülebilirlik açısından karşılıyoruz” dedi. Koçak, devletten beklentilerini ise şöyle sıraladı: “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim yatırımlarını destekleyen teşviklerin artırılması ve uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak yeni destek mekanizmalarının oluşturulmasıdır.”

Üç tesise GES yatırımı planlıyor

Yeni yatırım planlarının olduğunu ve yeni projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Emir Koçak, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üç fabrikalarında sırasıyla güneş enerjisi tesisi kurulum çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ayrıca, farklı tasarım ve teknik özelliklere sahip yenilikçi kumaşlar geliştirmek amacıyla yeni makineler ve bir Ar-Ge merkezi yatırımı gerçekleştirdiklerini, üretimde kalite standartlarını daha da yukarıya taşımak adına ileri teknolojiye sahip test ekipmanlarına yatırım yaptıklarını belirtti.