IJS Istanbul Jewelry Show’un ziyaretçi kayıtları açıldı

Uluslararası mücevher sektörünü yılda iki kez İstanbul’da bir araya getiren IJS Istanbul Jewelry Show’un Ekim fuarında geri sayım başladı.

Altın takı, mücevher, montür, pırlanta, değerli taş ve gümüş başta olmak üzere en yeni ürün, tasarım ve koleksiyonlar, dünya sahnesine çıkmak için gün sayarken, ziyaret takvimlerini şimdiden oluşturan yerli ve yabancı sektör profesyonelleri, fuar için online kayıtlarını yaptırmaya başladı.

01 – 04 Ekim 2025 tarihlerinde 58. kez kapılarını açacak olan IJS Istanbul Jewelry Show’u 21 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.

2026’ya ışık tutan mücevher trendleri IJS sahnesinde

Ekim ayında düzenlenecek IJS Istanbul Jewelry Show, uluslararası mücevher sektörünün geleceğini şekillendiren etkinlik ve sunumlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Dünyanın önde gelen trend belirleyici firması WGSN, fuar için özel olarak hazırladığı ve mücevher üreticilerinin 2026 koleksiyonlarına ilham kaynağı olacak bir sunum gerçekleştirecek.

Fuar ayrıca, Mücevher İhracatçıları Birliği ile ortaklaşa düzenlenen ve kuyumculuk alanında sanata ve sanatçılara değerli katkılar sunan "Art for Jewellery: Inspiration Hub" etkinliğinin yanı sıra mücevher ustalarının maharetlerini sergilediği Designer Club özel bölümüne de ev sahipliği yapacak.