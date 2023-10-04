İKDAY, bu yıl İstihdam Fuarı'nda 20 bin ziyaretçi hedefliyor

Sabiha Toprak - Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB), Gebze Ticaret Odası (GTO), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve İŞKUR’un katkıları, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği (İKDAY) organizasyonuyla 2-3-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “İşte İş’in 2023’ istihdam fuarı lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Daire Başkanı Öztekin Kaşukçi, Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Mustafa Türkmen, Gebze Müsait Başkanı Abdulkadir Anık, Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İKDAY yöneticisi Hakan Alaşar ve basın mensupları katıldı.

“113 firmanın katılımı ve 20 bini aşkın ziyaretçi hedefliyoruz”

İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükçü açılış konuşmasında, “‘İşte İşin İşimiz, İş’iniz’ sloganı ile her yıl düzenledikleri fuarın geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 firma katıldı, 12 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu sene hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak hedefimiz daha yüksek. 113 firmanın katılımı ve 20 bini aşkın ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.

Ayşenur Aydın Gümrükçü, hem işletmeleri hem de ziyaretçilerin bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve seminerlerin de yapılacağını belirterek, dolu dolu bir fuar organizasyonu olacağını söyledi. Gümrükçü, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve diğer destek veren kurumlara da teşekkür etti.

“Bölgemizde yatırımlar artıyor ama ara eleman sorunu devam ediyor”

Gebze bölgesinin bir ara eleman sıkıntısı yaşadığını söyleyen Kocaeli İstihdam Daire Başkanı aynı zamanda derneğin Onursal Başkanı Öztekin Kaşukçi, “Daha önce birlikte çok projeler yaptık. Bölgemizde ara eleman sıkıntısı ne yazık ki çok fazla. Bölgemizde yatırımlar artıyor, yeni yatırımcılar geliyor ama ara eleman sorunu devam ediyor. Bu sorunun çözümü için kurumların işbirliği ve bu tür organizasyonlar çok önemli. Özellikle mesleki eğitimle müfredatımızda olmayan ama işverenlerimizin talepleri noktasında ‘USTAM’ projemiz var. USTAM projemizle işverenlerimizden almış olduğumuz geri bildirimler doğrultusunda ustam projesini İŞKUR'da, Halk Eğitim'de ve üniversitemizle birlikte ara eleman sorununu çözme noktasında da bir nebze olsun katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Fuarda; bilgilendirme eğitimleri, kariyer eğitimleri ve iş arama teknikleriyle ilgili eğitimler verilecek diyen Kaşukçi, “Bu eğitimler işin uzmanları tarafından, İK uzmanları ve İŞKUR’la birlikte bizim de desteğimizle verilecek. En önemlisi de Gebze Üniversitesinin bölgede yapmış olduğu sanayii iş birliğinin bir adım daha ileri götürerek üniversitemizin de, sanayicilerimizin içerisinde yer almasını hedefliyoruz.

“Üniversite ile sanayi işbirliği açısından bu organizasyonun çok önemli”

Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Türkmen, “Gebze Teknik Üniversitesi ile sanayi işbirliğinin bir adım ileriye götürülmesi açısından bu organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, işin uzmanlarının iş arayanlara beklentilerini daha iyi anlatacakları ortam bulacaklar. “dedi. Türkmen ayrıca bu fuarın şehirle üniversiteyi buluşturacağını kaydetti. Düzce ve Yalova Üniversitesi’ de fuarımızda yer alacak. Bununla birlikte etkinliğimize 20 üniversite davet edeceğiz. Üniversiteyle şehrin bütünleşmesi açısından da etkinlik büyük önem arz ediyor. Şehirle halkın buluşmasına da vesile olacak ki zaten üniversitelerin misyonlarından bir tanesi de budur. Şehirlerle halkın buluşturmak, onlara da farklı paydaşlarla birlikte mümkün olduğunca bilimi yaymak” dedi.

“Bölge istihdamına destek vermeye her zaman gönüllüyüz”

Gebze Ticaret Odası olarak, İKDAY’a özellikle bölgemizin en büyük sıkıntısı olan istihdam konusunda destek vermeye her zaman gönüllü olduklarını söyleyen Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İKDAY yöneticisi Hakan Alaşar , “Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar bölgede işsizlik sıkıntısı varken şu anda büyük bir istihdam sıkıntısı yaşıyoruz. Bu sıkıntılarımızı hesapladığımızda belki bir 5-10 yıl sonrasına veya 20 yıl sonrasına çok ciddi boyutlara çıkacağını görüyoruz. İKDAY aracılığıyla bölgenin kanayan yarası olan istihdam probleminin üzerine gidip elimizden gelen tüm gayreti vererek bölgemize bir nebze de olsa fayda sağlamayı kendimize bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.