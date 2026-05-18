IKEA, 850 kişiyi işten çıkaracak

Şirket, dünyanın 63 ülkesinde IKEA markasını işleten franchise ağının tedarik ve ürün geliştirme süreçlerini yönetiyor.

Inter IKEA Üst Yöneticisi Henrik Elm, tüketici talebindeki düşüş ve artan maliyetlerin şirket üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Elm, şirketin daha hızlı karar alma süreçlerine yöneldiğini ve maliyet yapısını düşürmeden fiyatları aşağı çekmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İran savaşı tüketici güvenini zayıflattı

Elm ayrıca, İran savaşının tüketici güvenindeki düşüşü hızlandırdığını ifade etti. Artan enerji fiyatlarının hane halkı bütçelerini olumsuz etkilediğini ve tüketicilerin mobilya gibi zorunlu olmayan harcamalara yönelme isteğini azalttığını söyledi.

Stratejik dönüşüm ve mağaza yapısı değişiyor

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, büyük banliyö depolarından daha küçük şehir içi mağazalara geçiş sürecinde olduğunu ve bu dönüşümle müşteri trafiğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Inter IKEA’nın ana franchise operatörü olan Ingka Group’un da geçen yıl CEO değişikliğine gittiği ve mart ayında 800 ofis çalışanını işten çıkarma planı açıkladığı hatırlatıldı.

İşten çıkarmaların kapsamı

İşten çıkarmaların 300’ünün İsveç’te, IKEA’nın kurulduğu Älmhult’taki ana merkezlerden birinde gerçekleşeceği belirtildi. Toplam kesinti, şirketin yaklaşık 27 bin 500 çalışanının yüzde 3’üne denk geliyor.