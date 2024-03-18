IKEA, akıllı antrenman ekibi DAJLEIN ile evde egzersizi eğlenceli hale getirecek

Koleksiyon, egzersiz yapmak için profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duymadan, hayatın rutin koşturmasında da evde günlük antrenmanlar yapılabileceğini gösteriyor. IKEA, kolay taşınabilir parçalardan oluşan DAJLIEN Koleksiyonu ile günlük egzersizleri eğlenceli ve kolay bir aktivite olarak yeniden tanımlıyor.

IKEA tasarımcıları Sarah Fager, Paulin Machado, Akanksha Deo ve Maja Ganszyniec tarafından tasarlanan DAJLIEN koleksiyonunun amacı; uyarlanabilir, uygun fiyatlı ve evlerin farklı köşelerinde, farklı şekillerde kullanılabilecek çok yönlü parçalarla şık ve estetik bir görüntü yakalamak.

Tasarımcılardan Sarah Fager, "DAJLIEN ile günlük aktiviteleri yeniden tanımlayacak bu ürünler; eğlenceli, akıllı ve ilham verecek şekilde tasarladık” derken diğer tasarımcı olan Paulin Machado ise "Egzersiz yapmamak için bahaneler bulmakta iyiyim ama pratik yaptığımda her zaman sonradan ödüllendirildiğimi hissediyorum. Bu yüzden kendi evimde hareket etmek gerçekten beni mutlu eden bir şey" diye ekliyor. Akanksha Deo ise "Eğitimin, bir miktar faaliyetin bile ulaşılabilmesini sağlamak için herkese her gün ulaşabilmek için demokratikleşmeye ve erişilebilirliğe katkıda bulunmak istedik" diye tasarımla ilgili yorumlarına ekliyor.

Her yaş için uygun olacak

Evleri konforlu ve erişilebilir bir spor salonu haline getirerek, antrenmanı çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş için kolaylaştırıp fiziksel aktiviteleri keyifli hale getiriyor.

Sınırlı sayıda üretilen DAJLIEN koleksiyonu, akıllı ve çok yönlü antrenman ekipmanlarından oluşuyor. Depolama çözümleri ve ev içerisindeki pratik parçalardan ilham alınarak oluşturulan koleksiyonda ürünler birden fazla işlevde kullanılabiliyor. Antreman setinden, mindere ve çanta ile taşınabilir hoparlöre kadar birçok ürünü de içeriyor.

DAJLIEN Koleksiyonu’nun fonksiyonel ve yenilikçi ürünlerini IKEA mağazalarında deneyimleyebilirsiniz.