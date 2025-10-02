IKEA Türkiye 20. yılını sürprizlerle kutluyor!

IKEA’nın Türkiye’deki 20. yılına özel Ekim ayı boyunca IKEA müşterileri, birçok fırsattan yararlanabilecek. 1-31 Ekim tarihleri arasında her 5.000 TL’lik mobilya ve aksesuar alışverişi yapan müşterilere 500 TL değerinde IKEA hediye çeki fırsatı ve en çok beğenilen IKEA ürünlerinde yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Ekim ayı boyunca farklı etkinlikler ve sürprizler IKEA mağazalarında!

20. yıl kutlamaları mağazalarda da eğlenceli etkinliklerle devam edecek. 12 Ekim Pazar günü Türkiye’deki tüm IKEA mağazalarında, performans sanatçıları ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ekim ayı boyunca farklı etkinlikler ve sürprizler IKEA mağazalarında devam edecek.

2005 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren IKEA, bu özel yıl dönümünde doğayı da unutmadı.

IKEA Türkiye, sosyal sorumluluk çalışmaları ve yenilikçi projeleriyle daha iyi bir yaşam sunma misyonunu sürdürüyor. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, TEMA Vakfı’nın “Yeniden Yeşerteceğiz” ağaçlandırma çalışması kapsamında yangınlarda zarar gören Çanakkale Ağaçlandırma Sahaları'na 50 bin adet fidan bağışlayarak ormanlarımızın yeniden yeşermesine katkı sağlıyor.