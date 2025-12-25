IKEA Türkiye, “yeni format mağazacılık” dönemini Gaziantep’ten başlattı

Türkiye pazarındaki yolculuğuna 2005 yılında başlayan, “çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak” vizyonuyla ilerleyerek sunduğu akıllı çözümlerle evde yaşam kültürünü dönüştüren IKEA, 20. yılında 205.000 metrekarelik kapalı alanda toplam 10 satış noktası ve internet mağazası ile 3.000 kişilik istihdam sağlayarak yatırımlarına devam ediyor. Değişen perakende dinamiklerine ve şehir yaşamına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen “Yeni Format IKEA Mağazası” konseptinin ilkini Gaziantep’te hayata geçirdi.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulan mağazada, her zevke ve her bütçeye uygun binlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarı IKEA’nın “küçük alanlarda düzenli yaşam” uzmanlığıyla, Gaziantep’in gelişmiş ev kültürü ve misafir ağırlama alışkanlıklarından ilham alınarak tasarlanan örnek yaşam alanlarıyla sunuluyor. Fiziksel olarak mağazada sergilenen binlerce ürünün yanı sıra, dijital entegrasyon sayesinde IKEA’nın tüm ürün gamına erişim ve sipariş imkânı sunan mağaza, ziyaretçilerine eksiksiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Kerim Nişel: Yeni format mağazamız ile eksiksiz bir IKEA deneyimi sunuyoruz

Açılışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan IKEA Türkiye CEO’su Kerim Nişel, Gaziantep’in IKEA için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek “Gaziantep; güçlü sanayisi, dinamik nüfusu, geniş aile yapısı ve köklü ev kültürüyle uzun süredir planlarımızda olan, çok kıymetli bir şehirdir. 2005 yılında başladığımız yolculukta, bugün sektörün seyrini değiştirdiğimiz 20 yıllık süreci geride bırakırken, ‘yeniden büyüme’ dönemimizin kapılarını Gaziantep’te açmanın heyecanı içindeyiz. Global stratejimizin Türkiye’deki en güncel yansıması olan ‘Yeni Format IKEA Mağazası’ konseptimizle; şehir merkezinde, fiziksel erişilebilirliği dijital entegrasyonla birleştiren, kompakt ama eksiksiz bir IKEA deneyim sunuyoruz. Bölgenin güçlü ticari potansiyeline ve köklü ev kültürüne duyduğumuz güvenle, Sanko Park AVM'de hayata geçirdiğimiz bu proje, Türkiye genelinde planladığımız yeni yatırımların da ilk adımı niteliğinde. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri formatlarla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi