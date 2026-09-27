İki dijital banka, birleşme görüşmelerine başladı

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Brezilya merkezli dijital banka Nubank ile İngiltere merkezli dijital banka Monzo arasında potansiyel bir birleşme için erken aşama görüşmelerin yürütüldüğü bildirildi.

Sky News'in sürece yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Nubank'ın Monzo'yu satın alması, Monzo yönetim kurulunun değerlendirdiği iki seçenekten biri. Satın alma gerçekleşirse Monzo'nun değerlemesinin 8 milyar ile 10 milyar sterlin arasında olması bekleniyor.

Monzo yönetiminin değerlendirdiği diğer seçeneğin ise şirketin değerini 8 milyar sterlinin üzerine çıkaracak yeni bir finansman turu düzenlenmesi olduğu belirtildi. Habere göre bu finansmandan elde edilecek gelirin Avrupa ana karasındaki genişleme için kullanılması planlanıyor.

Merkezi Sao Paulo'da bulunan Nubank, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. Bankanın piyasa değeri yaklaşık 65,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Londra merkezli Monzo'nun yıllık raporuna göre şirket, 31 Mart'ta sona eren mali yılda vergi öncesi kârını 60,5 milyon sterlinden 87,3 milyon sterline yükseltti. Şirketin geliri de aynı dönemde 1,2 milyar sterlinden 1,7 milyar sterline çıktı.

Monzo'nun son değerlemesi Ekim 2024'te, aralarında Singapur devlet varlık fonu GIC ve StepStone Group'un da bulunduğu yatırımcılara gerçekleştirilen çalışan hissesi satışında 4,5 milyar sterlin olarak belirlenmişti.