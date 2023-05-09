İki Türk şirketi Romanya'da 242 milyon euroluk ihale kazandı

Ekonomim.com'un SeeNews'ten derlediği bilgilere göre, Türk şirketleri Makyol ve Yapı Merkezi, Romanya'da Sibiu-Fagaras otoyolunun bir bölümünün inşası için yapılan ihaleyi kazandı. Romanya'nın Karayolu altyapı şirketi CNAIR'in genel müdürü Cristian Pistol, ihale değerinin 241,5 milyon euro olduğunu açıkladı.

Proje, 16,26 km uzunluğundaki otoyol bölümünün yanı sıra 5,6 km uzunluğunda bir bağlantı yolunun tasarlanmasını ve inşa edilmesini içeriyor. Makyol ve Yapı Merkezi konsorsiyumu, projenin tamamlanması için çalışmalarına başlayacak