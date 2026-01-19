İkiçay, Sürmene fabrikası ekonominin yanında turizme de katkı sunuyor

Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaklaşık 13 dönüm alana kurulu tesislerinde yıllık bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan şirket kurucusu ve aynı zamanda Genel Müdürü Kemal Kahraman, “ Sürmene’de bulunan yatırımlarımızla memleketimize ve bölgemize hizmet etmek gurur verici. Bundan sonra da yapacağımız yatırımlarımızla bu katkımızı sürdüreceğiz “ diye konuştu.

Kahraman, daha önce Yomra’da bulunan Fabrikalarını çaya daha yakın olabilmek amacıyla Sürmene’ye taşıdıklarını ve 2017 yılından buyana burada hizmet verdiklerini belirtti. Kahraman, “ Yomra’ da ki fabrikamızı çaya ve köylere yakın olmak için ticari olarak daha gelişmiş gördüğümüz Sürmene’ye taşıdık. Bölgede ki diğer çay fabrikaları ile birlikte bölgemiz kalkınmasına ve halkımıza fayda sağladığımızı düşünüyoruz” dedi. Fabrikalarında TUR Firmalarına da hizmet vererek bir anlamda bölgenin turizme açılmasına da katkı sunduklarını anlatan Kemal Kahraman, şöyle konuştu:

“ Daha önce Trabzon Yomra’da ki tesisimizde de turistleri ağırlıyorduk ama oradaki yapı daha ziyade fabrika işletmek üzerine kuruluydu. Sürmene’de fabrikamızı ise yaptığımız donatılarla daha bir turistik tesis oldu. Şimdi TUR otobüsleri ile fabrikamıza gelen misafirlerimizi yöresel kıyafetlerle. Kemençe ve horon eşliğinde karşılıyoruz. Kendilerine çayın tarihsel gelişimini anlatıp fabrika içinde gezdirerek üretimin her aşamasını izleyerek bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. “

Tesisleri her sene binlerce insan ziyaret ediyor

Sürmene Fabrikalarında her yıl binlerce yerli yabancı misafir ağırladıklarını anlatan Genel Müdürü Kemal Kahraman, “ Tesislerimizi her sene binlerce insan ziyaret ediyor. Turizm firmaları vasıtasıyla ülkemizin hemen her bölgesinden gelen konuklarımız var. Yabancı misafirlerimizin büyük çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden geliyor. Yani turizm şirketleri vasıtasıyla gelip Karadeniz’i gezerek buradaki kültürü yaşantıyı görmek isteyen insanları tesisimizde misafir ediyoruz “ dedi.

Yabancı misafirlerin ülkelerine döndüklerinde internet üzerinden sipariş verdiklerini anlatan Kahraman,” Sudi Arabistan, Katar, Ürdün, Bahreyn Kuveyt hemen her noktadan sipariş oluyor. Şimdi Romanya ve Bosna Hersek gibi birkaç ülkeden daha siparişler gelmeye başladı tüm bunlar bizler ve ülkemiz adına sevindirici gelişmeler. Daha çok da Yeşil çay ve aromalı çaylar alıyorlar. 13 dönüm alana kurulu tesislerimizde yılda bin ton kuru çay üretiyoruz.” dedi.

Sürekli gelişmeyi hedefleyen anlayışla yoluna devam ediyor

Üretim tesislerinde; çevre konusunda verdikleri eğitimlerle personellerini bilinçlendirerek, çevre sağlığını ve güvenliğini korumayı, çevre kirliliğini önleme ve geri dönüşümü sağlama ilkesiyle çalıştıklarını anlatan Kahraman, faaliyet gösterdikleri alanda yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek ve ülke çay sektöründe etkin bir yer almak hedefinde olduklarını belirterek “ Şirketimiz tesisimizde üretilen çayların; sağlıklı, hijyenik, güvenilir ve kaliteli bir ürün olmasını sağlayarak, müşterilerimizin sağlığını korumak, en yüksek ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini sağlamayı temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda; müşteri isteklerini de göz önünde tutarak, standartlara ve yasal mevzuata uygun güvenli çay üretmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için de; personellerimize gerekli olan eğitimi vererek sürekli geliştirmeyi, tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde; birlikte sürekli gelişmeyi hedefleyen bir yapıda yolumuza devam ediyoruz “ diye konuştu.