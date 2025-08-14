İkinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Netaş, 5G ve yerli üretim odaklı çalışmalarını sürdürdü

Türkiye’de ve bölgede telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Netaş, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket’in satış gelirleri yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 42 artırarak 5,5 milyar TL’ye dolar bazında yüzde 13 artarak 139 milyon dolar seviyesine ulaştı. Alınan siparişler ise yüzde 38 artışla 6 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki yılın ilk yarısında 47 milyon TL olan Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar (FAVÖK), yüzde 236 artışla 158 milyon TL’ye çıktı ve son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında Sistem Entegrasyonu İş Birimi satışlarını yüzde 41 artırarak toplam satışların yüzde 51’ini oluştururken, Telekom İş Birimi ise yüzde 54 artış kaydederek toplam satış gelirlerinde yüzde 40 pay aldı.

Türkiye’nin 5G’ye geçiş hazırlıkları kapsamında, Netaş hem telekom operatörleriyle yürütülen saha projeleri hem de yerli üretim altyapısıyla sürece katkı sağlamayı sürdürüyor. Türkiye’nin yerli ekosistemini güçlendirmek amacıyla İstanbul’daki Orhanlı tesislerinde üretilen Türkiye’nin ilk yerli sunucusu Netaş Bulut Sunucu, yerli baz istasyonu, mikrodalga transmisyon ürün ailesi, doğru akım güç kaynağı ve akıllı lityum batarya gibi çözümler, 5G’ye geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulmasına hizmet ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda Netaş, 27–29 Haziran tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda yer aldı. 80 ülke, 38 bakan ve 30’dan fazla uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleşen forumda, yerli üretim ve mühendislik gücüyle geliştirilen 5G’ye hazır çözümler tanıtıldı. Etkinlik, 5G sürecinde kamunun stratejik öncelikleri ile sektörün yetkinliklerinin buluşmasına zemin hazırlayarak, bu alandaki iş birliklerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İkinci çeyrekte, Türkiye’nin ilk yerli sunucusu Netaş Bulut Sunucu’nun yanı sıra, yine yerli olarak üretilen lityum batarya ve farklı kapasitedeki DC güç kaynağı çözümlerinin satışları sürdü. Bu üretimler hem kamu ve savunma hem de telekom sektörlerindeki projelere yerli donanım desteği sağladı.

Netaş’ın gerçek cihazlar üzerinde manuel ve otomasyon testlerinin etkin şekilde yürütülmesini sağlayan, esnek ve güvenli bir mobil cihaz parkuru yönetim çözümü olan “Visium Farm” mobil cihaz test çözümü, bu çeyrekte Türkiye’nin iki önemli finans kuruluşu tarafından daha tercih edilerek finans sektöründeki konumunu genişletti.

Netaş, 2024 yılında Türkiye pazarına giriş yaptığı nubia cep telefonu markası ile, pazardaki varlığını genişletmeye devam etti. Nubia’nın çeşitli modelleri Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom mağazalarında satışa sunuldu; ayrıca zincir kanalında MediaMarkt ile online satış platformları üzerinden iş birlikleri başlatıldı.

Netaş, uluslararası pazarlarda bu çeyrekte de faaliyetlerini genişletti. Kazakistan’ın önde gelen finans kuruluşlarından biri ile üç yıllık kurumsal Microsoft lisans yenileme anlaşması imzalandı; ülkedeki önde gelen Telekom operatörleriyle yeni projeler başlatıldı.

Savunma segmentinde yeni taktik haberleşme sistemleri siparişleri alınırken, taktik saha haberleşmesi, navigasyon ve aviyonik sistemlerinin tasarım, geliştirme ve üretim çalışmaları sürdü.

IDEF 2025’te üç stratejik protokol

IDEF 2025’te, Netaş; DT Cloud, ASPİLSAN Enerji ve ULAK Haberleşme ile üç iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşmalar kapsamında yüksek güvenlikli yerli bulut altyapıları, yapay zekâ destekli enerji depolama ve kesintisiz güç sistemleri ile yerli 5G çekirdek ve radyo ağları geliştirme alanlarında ortak çalışmalar başlatıldı. Bu iş birlikleri, Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Bilişim 500’den iki ödül birden

Şirket, bu yılki Bilişim 500 Ödül Töreninde Sistem Entegrasyonu İş Ortağı Ana Kategorisinde Yazılım alt kategorisinde İş Uygulamaları ödülü ile Donanım alt kategorisinde Telekomünikasyon Altyapıları Donanımları ödülünü kazandı.

Yılın ikinci çeyreğini değerlendiren Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “5G’ye geçiş sürecinde hem telekom altyapısı hem de mobil cep telefonları tarafındaki çalışmalarımızı, yerli üretim kapasitemizle desteklemeye devam ediyoruz. IDEF 2025’te imzaladığımız protokollerle bulut bilişimden enerji depolamaya, kablosuz haberleşmeden akıllı ulaşıma kadar geniş bir alanda Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak adımlar attık. Önümüzdeki dönemde mühendislik ve üretim yetkinliklerimizle yenilikçi ürünler geliştirmeyi ve ihracat gelirlerimizi artırmayı sürdüreceğiz” dedi.