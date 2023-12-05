İkinci elde piyasa, 2024’ün sonuna doğru normalleşecek 

Türkiye pazarına iki yıl önce giren ve ikinci el araç alım satımı hizmeti veren Carvak, 2023 yılını da 25 bin işlem adediyle kapatıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Carvak CEO’su Mehmet Çelikol, kısa sürede pazarda önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin ikinci el otomotiv pazarının yüksek potansiyele sahip olduğunu belirten Çelikol, “Dünyada adet bazında 6’ncı ülke, ciroda ise üçüncü ülkeyiz.’ dedi. İkinci el yıllık satışlarının 6-7 milyon adet olarak seyrettiğini kaydeden Çelikol, “ABD ve Çin’den sonra ciro olarak en büyük pazar konumundayız. Global şirket yapısı içerisinde de Meksika ve Brezilya ile birlikte Türkiye en stratejik pazar olarak görülüyor.” diye konuştu.

“Araçlarda yatırım dönemi bitti”

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini de aktan Mehmet Çelikol, araçlara yatırım döneminin bittiğini ifade etti. Genel seçimler sonrasında hızlı artan faizler ve düşen talep ile ikinci el araçların dolar karşısında yüzde 21 değer kaybettiğini belirten Çelikol, şunları söyledi: “Ekonomideki dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden birisi otomotiv oldu. Pandemi döneminde başlayan ve enflasyonist ortamla devam eden araç yatırımları ise son dönemde hız kesti. Piyasanın araç fiyatları açısından yavaş yavaş normal seyrine döndüğünü görüyoruz. TL bazında araç fiyatlarında artış beklesek de dolar karşısında ikinci el araç bir süre daha değer kaybetmeye devam edecektir. Pandeminin tamamen bitmesi, sıfır araç tedariğinin çözülmesi, alternatif yatırım aracı algısını aşılmasıyla birlikte, 2024 sonu ve 2025 başı gibi piyasanın tamamen normalleşeceğini düşünüyorum.”

“Super app gibi alternatif modeller üstünde duruyoruz”

Türkiye’ye yapılan yatırımları artırmak istediklerini anlatan Çelikol, alternatif modeller üstünde çalıştıklarını ifade etti. Çelikol, “Satış sonrası hizmetler çok önemli ve katma değer sağlıyor. Örneğin Türkiye’de her gün 1 milyon araba yıkanıyor. Oto tamir, bakım, otopark gibi konular da var. Biz de tüm bu ekosisteme şu an detaylı olarak bakıyor ve neler yapabiliriz diye değerlendiriyoruz. Olası şirket satın almalarıyla da ilgileniyoruz. Biz Carvak olarak bu işin ‘süper app’ini yaratmaya çalışıyoruz. Super app; araç alım satımı dışında parkı da, HGS yüklemeyi de, lastik değişimini de, MTV ödemesini ve daha pek çok servisi de içeren bir kavram.” şeklinde konuştu.

2024’te önemli lansmanlar geliyor

Carvak olarak 2024 senesinde ekosistem çözümlerine ek olarak önemli lansmanları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlatan Çelikol, “Bunlardan biri oto galeriler için ihale platformu niteliğinde bir yeniliğimiz olacak, bu platform üzerinden üye işyerlerine online ikinci el araç satışı gerçekleştirilecek. Bu lansmanlarımızla birlikte kurumsal tarafta da ikinci el araç satışında güvenilir iş ortağı konumumuzu güçlendireceğiz.” dedi.

“Finansman sıkıntısını güçlü ortaklık ve kampanyalarla aştık”

Çelikol, ikinci el otomotiv pazarında bu yıl finansmana erişim sıkıntısı yaşandığını, Carvak olarak güçlü finans ortakları ve düşük faiz kampanyalarıyla birlikte finansmana erişim sorununu ortadan kaldırmayı başardıklarını söyledi. Çelikol, devamında şunları kaydetti: “Piyasaya baktığımızda yılın ilk yarısında, döviz kurlarında sabitlik varken ve sıfır araca erişim zor iken ikinci el araç almak vatandaş için yatırım aracıydı. Sıfır arabaya erişimde tedarik sorunu çözüldü ve döviz kurlarındaki hareketlilik arttı. Son dönemde alınan tedbirler ikinci el otomobil fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. İkinci el otomobilde pandemi sonrası sürekli artan fiyatlar duruldu, ikinci el otomobiller yatırım aracı olmaktan çıktı. Geçtiğimiz üç ayda ikinci el otomobil fiyatlarının TL bazında da yüzde 10 civarında düştüğünü gözlemliyoruz. Diğer yandan taşıt kredilerinde oranlar yükselirken kredi kapsayıcılığı da düşük kaldı. Bu sebeple finansmana erişmekte zorluk yaşandı.”