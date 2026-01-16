İklim aktivistleri, küresel petrol devlerinin gelecek planlarını sorguluyor

İklim aktivistleri, BP ve Shell gibi küresel petrol devlerinden, petrol ve doğal gaz talebinin düşmesi senaryolarına göre nasıl strateji geliştireceklerini açıklamalarını istedi. Aktivistler, şirketlerin önümüzdeki yıllardaki yatırım planları, üretim hedefleri ve nakit akış projeksiyonları hakkında şeffaf bilgi talep ediyor.

Talep düşüşü şirket planlarını yeniden belirliyor

Reuters’in haberine göre aktivistler, şirketlerin uzun vadeli planlarını enerji geçişi ve iklim riskleri perspektifiyle değerlendirmeyi ve yatırımcıların bilgiye erişimini artırmayı hedefliyor. Daha önce karbon emisyonu azaltımı üzerine baskı yapan iklim aktivistleri, şimdi odağını talebin düşmesi durumunda değer yaratma stratejilerine kaydırmış durumda.

Bu adım, BP ve Shell’in hem yatırımcılar hem de kamuoyuna karşı sorumluluklarını güçlendirmesini ve olası petrol talebi düşüşlerine hazırlıklı olmasını zorunlu kılabilir.