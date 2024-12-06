İklim finansmanında sigortaya stratejik düzeyde ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bu yıl ‘iklim finansmanı’ temasıyla düzenlendi. Konferans, iş dünyası ve kamu sektörünün iklim krizine karşı ortak çözümler geliştirme çabalarını bir araya getirdi. İngiltere merkezli Howden Group da Türkiye ve Londra Climate Risk & Resilience Ekibi ile COP29’da yerini alarak, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için finans dünyasındaki çözümleri sigorta sektörüyle buluşturma adına değerli deneyimler edindi.

'The Great Enabler':Sigorta sektörü 19 trilyon dolarlık yatırım sermayesinin kilidini açabilir

Bu yıl Azerbaycan'da düzenlenen COP29 Konferansı kapsamında, Boston Consulting Group (BCG) ve High-Level Climate Champions ile Howden'ın yayınladığı ve sigortanın iklim finansmanı için neden kritik bir kolaylaştırıcı olduğunu vurgulayan 'The Great Enabler' başlıklı çalışma da paylaşıldı. 10 trilyon dolarlık iklim finansmanına güç veren sigorta çözümlerini içeren çalışma, aynı zamanda iklim değişikliği için gerekli sermayenin ortaya çıkarılması amacıyla sigortanın finansmanın yanında konumlandırılmasına duyulan acil ihtiyacın da altını çiziyor.

Üç kurumun iş birliğinde hazırlanan çalışmaya göre, hükümetlerin, işletmelerin ve finansörlerin, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel zorluklarla başa çıkmak için önümüzdeki altı yıl içinde harekete geçmesi gerekiyor. Bu çerçevede, 2030 İklim Çözümleri olarak tanımlanan ve belirli stratejik adımları içeren bir yol haritası büyük önem taşıyor. Sigorta sektörü de bu dönemin tanımlayıcı zorluklarını aşmada kritik bir role sahip. Sermaye yönetiminde temel bir unsur olan sigorta, stratejik bir öncelik haline getirildiği takdirde, 2030’a kadar iklim geçişini desteklemek amacıyla taahhüt edilen 19 trilyon dolarlık yatırım sermayesinin kilidini açabilir. Bu yatırımın 10 trilyon dolardan fazlası, sigorta teminatı gerektiriyor.

Sigortacılar, iklim geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik birçok çözüm geliştirdi. Bu çözümler, riskleri azaltmayı, geçiş finansmanının maliyetini düşürmeyi ve yatırım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Ancak, bu çözümler finansörler, proje geliştiricileri, işletmeler ve hükümetler tarafından yeterince bilinmiyor. Bu bilgi eksikliği ise hem sigorta çözümlerinin hızlı bir şekilde gelişmesinden hem de sigorta şirketlerinin genellikle projelerin son aşamalarında sürece dahil edilmesinden kaynaklanıyor. Bu durum, yatırım süreçlerinde belirsizliklerin azaltılması ve risklerin erken aşamalarda yönetilmesi gibi önemli fırsatların kaçırılmasına neden oluyor.

2030 İklim çözümlerinin başarıya ulaşması için, sigorta sektörünün sunduğu fırsatların daha iyi anlaşılması ve süreçlerin erken aşamalarında dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca çalışma, Finansal risk azaltma ve sermaye seferberliği, Operasyonel ve proje performansı optimizasyonu ve Kamu politikasının ve pazar genişlemesinin ölçekte uygulanması gibi sigortanın önemli bir rol oynayabileceği üç kritik alandaki mevcut kullanım durumlarını da sergiliyor.

Atınç Yılmaz: Sigortaya stratejik düzeyde ihtiyacımız var

Raporla ve zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, İklim Politikası Girişimi (CPI) Küresel Direktörü Barbara Buchner'ın da ifade ettiği gibi sigortanın artık sadece odada olmaktan masada olmaya doğru ilerlediğini söyledi. Dünyanın net sıfır geçiş için birçok sigorta mekanizmasına sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, bunların artık finans ve sigorta piyasaları arasındaki daha stratejik bir ilişki yoluyla ölçeklendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, "Great Enabler'ın bir rapordan daha fazlası olması gerekiyor, sigorta pazarında paradigma değişimini tetikleyecek bir hareket olması gerekiyor. Sigortacı ile sigortalı arasındaki daha uzun vadeli ve daha stratejik bir ilişki aracılığıyla ölçeklenebilir bir şekilde dağıtılması gerekiyor. İklim riskiyle ilgili ileriye dönük bir fiyat eğrisi de bu değişim için kritik öneme sahip. Howden CRR CEO'su Rowan Douglas'ın zirvede söylediği gibi sigortayı, geleceğe geri götürmeliyiz. Tarih bize sigortaya yıllık bir emtia haline getirilmiş tedarik faaliyeti olarak değil stratejik düzeyde ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Finansman için doğal stratejik ortak olarak çalışması gerekiyor, yin olmadan yang denge değildir. Ayrıca daha büyük bir kamu-özel sektör iş birliğine ihtiyacımız var. Özel sektör finansmanının gerçek kaldıracını sağlamak için karma sigortayla tamamlanan karma finansman gerekiyor." dedi