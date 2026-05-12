İKMİB’de danışmandı, yönetim kuruluna girdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) son dönemde yaşanan yönetim krizi yeni bir boyut kazandı. Bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, daha önce yönetim kurulu danışmanı olarak görevlendirilen İmer Özer’in resmen yönetim kuruluna girdiği netleşti. İKMİB Başkanı İbrahim Vefa Aracı’nın sahibi olduğu Koruma Şirketler Grubu bünyesindeki Koruma Temizlik’te görev yapan belirtilen İmer Özer’in yönetim kuruluna girmesiyle, Adil Pelister’in istifasıyla başlayan sürecin ardından İKMİB yönetimindeki dengelerin tamamen değiştiği şeklinde yorumlandı.

TİM Başkanlığı sonrası işler değişti

İKMİB’de tartışmalar, nisan ayında başkan seçilen İbrahim Vefa Aracı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı seçimlerinde mevcut TİM Başkanı ve başkan adayı Mustafa Gültepe’ye destek vereceklerini açıklamasıyla başlamıştı. Bu açıklama, aynı zamanda TİM Başkanlığı’na aday olan eski İKMİB Başkanı ve mevcut TİM Başkan Yardımcısı Adil Pelister cephesinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. İbrahim Vefa Aracı, İKMİB seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarda, “Kimya sektörü çok büyük diyoruz, ikinci diyoruz. Peki neden kimyadan bir TİM Başkanı olmasın” ifadelerini kullanmış, kimya sektöründen bir ismin TİM Başkanı olması gerektiğini savunmuştu. Ancak daha sonra mevcut TİM Başkanı Mustafa Gültepe’ye açık destek verilmesi, birlik içerisinde görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı.