İkonik Timberland botlarla kışa hazırsın! 

Eşsiz buğday rengi, rakipsiz el işçiliği ve dayanıklılıktan ödün vermeyen konfor vaadiyle Timberland Orijinal Sarı Bot, yıllar içerisinde nesillerin ötesine geçerek dünyanın en tanınmış botu haline geldi. Timberland 6 Inch Sarı Bot, özgünlük, dayanıklılık ve el işçiliğine adanmışlık vizyonunun bir markanın mirasını nasıl şekillendirebileceğinin kanıtı olarak bu sezon da ikonik duruşuyla kış kombinlerine eşlik etmeyi sürdürüyor.

50 yılı aşkın süredir, nesilden nesile geçerek moda dünyasını şekillendirmeye devam eden 6 Inch Bot, su geçirmez dikişli tasarımı, 400 gram PrimaLoft® yalıtımı ile mevsimin gereksinimlerini karşılıyor, ayakları sıcak ve kuru tutuyor. Tüm adımların enerjik kalması için yorgunluk önleyici alt tabana ve taban destekleyici çelik gövdeye sahip kadın Timberland Original 6 Inch Kadın ve Erkek Botları soğuyan havalarda konfordan taviz vermeyen şıklık vadediyor. (11.999 TL)

İkonik silüetlere cesur yorum: Animalier Pack kadın botları

Timberland'in leopar desenli ayakkabı ve bot koleksiyonu Animalier Pack bu sezonun en yenisi. Koleksiyonda Markanın 6 Inch Orijinal sarı botu leopar desenlerle yeniden hayat buluyor. (12.250 TL).

Feminenliği yansıtan bu koleksiyondaki diğer bot modeli, kahverengi, daha kısa versiyon olan Stone Street Platform botlar (10.500 TL). Platform tabanı sayesinde hem konfor hem de modern bir siluet sunan bu bot, esnek taban yapısı ve destekleyici iç astarıyla şehir temposuna uyum sağlıyor.

Koleksiyonun zarif detaylarla öne çıkan diğer ürün, Kadın Kahverengi Noreen Tekne Ayakkabıları (10.500 TL). El işçiliğiyle dikilen detayları ve 360 derece işlevsel ham deri bağcık sistemiyle dikkat çeken model, klasik tekne ayakkabısının zamansız şıklığını, leopar desen ile birleştiriyor.

Bej rengi kadın Stone Street Tekne Ayakkabısı (10.500 TL) ise yüksek platform tabanı ile adımlara ekstra konfor sağlarken feminen çizgileriyle şıklığı ön plana çıkarıyor.