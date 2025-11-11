iLab, yapay zekâ odaklı yatırım vizyonunun ilk adımını attı

Türkiye’nin öncü internet şirketleri grubu olan iLab, yapay zekâ odaklı yatırım ve büyüme vizyonu doğrultusunda ilk yatırımını gerçekleştirdi. iLab, sağlık alanında yapay zekâ ve görüntü işleme odaklı çözümler geliştiren Traick AI’a 1,5 milyon USD yatırım yaparak şirkette hissedar oldu.

Bu yatırım, iLab’in mevcut portföy şirketlerinde yapay zekâ destekli büyüme ve operasyonel dönüşüm hedeflerine ek olarak, yapay zekâyı merkezine alan yeni nesil girişimlere yatırım yapma stratejisinin ilk somut adımını temsil ediyor.

Meme ve Tiroid nodüllerinin malignite riskini değerlendirmek üzere ultrason görüntülerini analiz eden bir klinik karar destek yazılım ürünü olan Traick AI’ın bu yatırımla radyoloji süreçlerini hızlandırması, karar destek süreçlerini güçlendirmesi ve hasta bakım kalitesini yükseltmesi amaçlanıyor.

Traick AI CEO’su Dr. Burcu Bektaş Güneş “Sağlık teknolojilerinde dönüşümün eşiğinde olduğumuz bu kritik dönemde iLab ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği; yapay zekâ tabanlı tiroid ve meme kanseri ultrason analiz platformumuzun Ar-Ge ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracak. Diğer yandan aldığımız bu yatırımla hedefimiz Avrupa ve İngiltere pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kanser teşhisinde yeni bir küresel standardın oluşumuna öncülük etmek.

Yapay zeka ile erken tanıda devrim

Ultrason görüntüleme zaman alıcı ve yorumlayıcıya bağımlı bir süreçtir; bu nedenle yapay zekâ en büyük farkı tam da bu noktada yaratmaktadır. Traick AI olarak amacımız; kanseri erken evrede tespit ederek invaziv işlemleri minimize eden, yanlış pozitif oranlarını düşüren ve klinik başarıyı artıran yapay zekâ destekli klinik karar destek sistemlerini sağlık profesyonellerinin erişimine sunmaktır.” şeklinde konuştu.

iLab Strateji Direktörü Arda Ayvaz ise “Yapay zekâ, hem mevcut portföy şirketlerimizin operasyonlarını dönüştürmek hem de geleceğin teknoloji girişimlerine yön vermek için stratejik önceliğimiz haline gelmiş durumda. Grubumuz içerisinde yürüttüğümüz pek çok farklı aksiyonun yanı sıra bir süredir bu alandaki girişimlere de yatırım yapmak üzere araştırmalarımızı sürdürmekteydik. Bu süreçte Traick AI, yenilikçi teknolojileriyle ilgimizi çeken bir girişim oldu. Aldıkları tohum yatırımı ile büyüme hedeflerine daha güçlü adımlarla ulaşacaklarına inanıyoruz ve bu yolculukta yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"Girişimci ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz"

Ayvaz ayrıca iLab’in Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sağlama hedefleriyle girişimcilik ruhlarını koruduklarını belirterek şunları ekledi: “iLab olarak ülkemizin dijitalleşmesine büyük katkı sağlamış şirketlerimizin sürdürülebilir büyümelerini desteklerken, yapay zekânın dönüştürücü etkisini odağımıza alarak, gelecek odaklı teknolojilere de yön verme vizyonunu sahipleniyoruz. Traick AI sonrası yapacağımız yeni yatırımlarla da girişimci ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz.”