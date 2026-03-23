İlaç devinden Çin hamlesi: Eli Lilly 3 milyar dolarlık üretim üssü için düğmeye bastı

Şirketin bu yeni yol haritasındaki en somut adım, önümüzdeki on yıla yayılacak olan 3 milyar dolarlık yatırım paketi. Bu bütçenin temel odağını, dünya genelinde talep patlaması yaşayan yeni nesil zayıflama ilaçlarının Çin topraklarında uçtan uca üretilmesi oluşturuyor. Eli Lilly, bu hamleyle bölgedeki lojistik maliyetlerini minimize ederek pazar payını içeriden büyütmeyi hedefliyor.

Pekin’den küresel sermayeye güven mesajı

Bakan Wang Wentao’nun Eli Lilly CEO’su David Ricks ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiği bağlılığı artırma beklentisi, aslında tüm yabancı yatırımcılar için bir pusula niteliğinde. Bakan, son dönemdeki diplomatik temasların ardından Çin pazarındaki öngörülebilirliğin arttığını ve global şirketler için yeni bir iş birliği safhasına geçildiğini bizzat teyit etti.

İlaç dünyasında Çin yarışı kızışıyor

Eli Lilly’nin bu hamlesi, sektördeki genel bir eğilimin de en taze halkası. Sektörel paralellik açısından, benzer bir strateji izleyen AstraZeneca’nın da geçtiğimiz aylarda duyurduğu 15 milyar dolarlık dev yatırım planı, ilaç devlerinin Çin’i artık sadece bir pazar değil, kalıcı bir üretim merkezi olarak konumlandırdığını kanıtlıyor.