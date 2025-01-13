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İlaç firması Eli Lilly'dan 2,5 milyar dolarlık satın alma

ABD merkezli Eli Lilly, kanser için ilaç geliştiren Scorpion Therapeutics'i 2,5 milyar dolara satın alacak.

Haber Merkezi
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İlaç firması Eli Lilly'dan 2,5 milyar dolarlık satın alma
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ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly'den yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli Scorpion Therapeutics, Eli Lilly'nin nakit 2,5 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşmaya göre, Scorpion Therapeutics, çalışanlarını ve bazı ilaçları elinde tutmak için yeni bir şirket oluşturacak. Yeni bağımsız şirket, Scorpion Therapeutics'in mevcut hissedarlarına ait olacak ve Eli Lilly söz konusu şirketin azınlık hissesinin sahibi konumunda bulunacak.

Eli Lilly, geçen yıl da bağırsak hastalıkları alanında satışlarını genişletmek amacıyla ABD merkezli Morphic Holding'i 3,2 milyar dolara satın almıştı.

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