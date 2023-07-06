İlaçlama makinelerinin devi, otonom ilaçlama robotu geliştirdi

BURCU SUNA/KONYA

Türkiye’nin en iddialı ilaçlama makinesi üreticilerinden biri olan Önallar, bu gün çiftçinin daha verimli ve sağlıklı ürünler üretebilmesi için insansız ilaçlama otonomu üretti. Önallar Tarım Aletleri Fabrika Müdürü Ali Önal, robotta hiçbir muadillerinde bulunmayan özellikleriyle dünyada bir ilk olduğunun altını çizerek, “Genişleme ve yükselme özellikleriyle farkını ortaya koyan ürünümüz teker izi genişliği 1400 mm ve 1800 mm aralıklarla olmak üzere 40 cm’lik açılma alanına sahip. Yükseklik ise karın altı yüksekliği olarak 800 mm ve 1200 mm kadar ayarlanıyor. Bu şunun için gerekli normalde tarla ortamında her bitkinin sıra arası genişliği farklı oluyor. Tekerin tam bitki olmayan noktalara denk gelmesi lazım. Her bitkinin de yüksekliği aynı olmadığı için makinanın buna uyum sağlaması gerektiğini düşündük” dedi.

20 KW’lık tahrik gücüne sahip

Ürünün 4 çeker AWD sistem olarak geçtiğini söyleyen Önal şu bilgilere yer verdi; “Her motor birbirinden bağımsız olmakla beraber 5 KW toplam 20 KW tahrik gücüne sahip. Maksimum 22 km/s ile ilerleme kaydedebiliyoruz. En önemli özelliklerimizden birisi ise 4 tekerinde birbirinden bağımsız olup dümenleme sistemine sahip olması. Bu bize avantaj sağlayarak daha çok hareket kabiliyeti oluşturuyor. Yengeç yürüyüşü dediğimiz iki tekerleğinde aynı yöne bakmasıyla çapraz yürüyüş gerçekleştirebiliyoruz ve tüm tekerleri içe bakacak şekilde olduğu yerde tam dönüş sağlayabiliyor” dedi.

3D yazılımıyla 100 metreyi tarayabilecek

Üründe 100 metreyi tarayabilecek 3D sensör bulunduğuna değinen Önal, “Etrafımızdaki herşeyin 3 boyutlu halinin nokta bulutu şeklinde haritasını çıkarıyor ve bunu anlık olarak işleyebiliyoruz ve işlediğimiz kart makinaya gömülü bir bilgisayar. Aynı zamanda robotun önünde güvenlik için 3D kamerası da mevcut” bilgisini verdi.

4 saatlik ilaçlama süresi tahmin ediliyor

12 metrelik ilaçlama kolu ve 25 cm aralıklı 48 adet nozzle sistemi bulunduğuna dikkat çeken Önal, sabit basınçla çalıştığını ve kullandıkları bu teknikle her alana doğru ve eşit miktarda ilaçlama gerçekleştirildiğini kaydetti. Önal, 600 litrelik deposu ve 200 kg civarındaki bataryasıyla en az 4 saatlik ilaçlama süresi tahmin edildiğini söyledi.

Amacımız pestisit kalıntısının önüne geçmek

Pestisit kalıntısının ihraç ederken sorun yarattığına dikkat çeken Önal, “Bizim çektirilip asılmalı ilaçlama makinelerimiz var. Kullanıcı yanlış yönlendirdiğinde pestisit kalıntılarına sebep oluyor. Örneğin ilacı fazla verince bitki zarar görüyor eksik verince de ürün korunamıyor . Yurt dışına ihraç edileceğinde de çoğu ülke bunu kabul etmiyor testler yapıyor ve ürünü almadan sınırdan geri gönderiyorlar. Ama bu projemizde ilacı depoya koyup harita üzerinden alan seçip bu alana dekar başına ne kadarlık ilaç atılacağını belirleyip cihazı başlatıyoruz, tüm alanı tarayarak süresi bitince geri yerine geliyor” bilgisini verdi.

“Amacımız kullanıcıdan oluşan hataların önüne geçerek otonom sistemleri geliştirmeyi tercih ettik” diyen Önal, şu an için ilaçlama için kullanılacak ama ilaçlama sistemi çıkarılıp başka fonksiyonel aparatlar takılırsa diğer alanlarda da kullanılabilme yetisine sahip olduğunu belirtti.

Ürünün muadillerinin bulunduğunu söyleyen Önal, ama tamamen ticarileşmiş bir ürün olmadığını ve muadillerin sahip olduğu özelliklerin ürettikleri robottaki özellikler kadar gelişmiş olmadıklarını ayrıca bu yeteneklere sahip ilk üreten marka olduklarını sözlerine ekledi.

Otonom ilaçlama robotunun testlerine devam eden ve 5 kişilik mühendis kadrosuyla 2 buçuk yıldır bu proje için çalışan Önallar Tarım Aletleri, ilaçlama sektöründe 49 yıldır en büyük uluslararası pazarların içinde, bayilik sistemiyle 45’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.