İleri Kalıp Tasarım Mühendislik ilk ihracatını Romanya’ya yapacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de kurulan ilk tasarım ofislerinden birisi olan İleri Kalıp Tasarım Mühendislik, aynı zamanda bünyesindeki atölye ile de kalıp imalatında önemli bir rol üstleniyor. Bursa’da 2 bin metrekaresi kapalı 3 bin 800 metrekarelik alanda 60 kişilik ekip ile üretimi sürdürdüklerini belirten İleri Kalıp Tasarım Mühendislik Genel Müdürü Yavuz Moran, “Genel olarak Tier1 dediğimiz ana üreticilere çalışıyoruz.

Başlarda sadece bir mühendislik firması olarak çıktığımız bu yolda şu anda birçok parçanın üretimini de yapıyoruz. Türkiye’de bilinen birçok üretici ile aynı anda çalışan nadir firmalardanız. Kaliteli tasarım ve üretim süreçleri sunuyoruz, hem bir fabrika hem de tasarım merkezi olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atölye kısmında da yatırımların devam ettiğini belirten Moran, “2023 yılı içerinde 1 adet eksantrik pres,

1 adet CMM tezgahı, 1 adet de tel erezyon yatırımı yaptık. Ayakta kalabilmek adına teknolojiye de ayak uydurmamız gerekiyor. Bu nedenle makine yatırımı konusu hep gündemimizde yer alıyor” diye konuştu. Yakında ilk ihracatlarını Romanya’ya gerçekleştireceklerini belirten Moran, “Üretime devam ediyoruz. Mevcudu korumak bizi geri götüreceği için kontrollü olarak büyümemizi devam ettiriyoruz” diye konuştu.