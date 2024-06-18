İlk çeyrek finansal raporları için 16 şirkete ek süre

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören 15 şirket ile bir aracı kurumun 31.03.2024 tarihli finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesini onayladı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, ek süre verilmesi SPK tarafından uygun görülen şirketler ve tanınan süre şöyle:

*Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (12.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (02.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (28.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (19.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Kiler Holding A.Ş. (05.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

*Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (24.06.2024 (dahil) tarihine kadar).