IMATECH Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor! Endüstriyel üreticilerin buluşma noktası olacak

IMATECH Fuarı Fuarı 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında İzgi Fuarcılık ve Santra Fuarcılık ortaklığında 4M Fuarcılık iş birliğinde 4. kez kapılarını açacak.

Savunma sanayiden otomotive makine teknolojileri sergilenecek

Savunma sanayi, otomotiv, tekstil, gıda, ambalaj, medikal, kuyumculuk inşaat makineleri, mobilya ve iklimlendirmeye kadar endüstriyel üretimin olduğu her sektörde kullanılan makine ve teknolojilerin üretiminde kullanılan ürün grupları fuarda sergilenecek.

Yatırımcı ve teknoloji tutkunlarının buluşma noktası olacak

IMATECH İzmir Fuarı başta Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi ağırlıklı misafirlerini ağırlayacak. Fuar yurt içi ve yurt dışından yatırımcıları ve teknoloji tutkunlarının buluşma noktası olacak.

IMATECH İzmir'den yerli üreticiye destek

İzgi Fuarcılık ve Santra Fuarcılık ortaklığında düzenlenecek olan IMATECH İZMİR Fuarı her yıl olduğu gibi bu yılda katılımcı firmalara birçok avantaj sunacak. Yerli ve Milli Üretimlerin desteklenmesi amacıyla fuarda yer alacak yerli makine ve yan sanayi üreticileri için indirimler devreye alındı.

Geniş iş birliği ağı oluşturulacak

IMATECH İZMİR Fuarı OSB, Sanayi Sitesi, Teknoloji Merkezleri, Ar-ge Merkezleri ve Teknoparklarla iş birliğini güçlendirecek adımlar da atıyor. Fuarda, yerli üretime katkı sunan işletmelerin ürünlerini sergilemesi için özel avantajlar sunulacak.

İzgi Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, "IMATECH İZMİR Fuarı düzenlendiği ilk yılında ara-lokal fuar gibi gözükmesine rağmen başta Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi ağırlıklı misafirlerini ağırlarken daha sonraki yıllarda başta katılımcı firmalarla olmak üzere yapılan iş birlikleriyle yurt içi ve yurt dışından yatırımcıları ve teknoloji tutkunlarının buluşmasını sağlamış, birçok katılımcı firmanın ihracatla tanışmasının yanı sıra yurt içerisinden yeni müşterilerle işbirliği yapma fırsatını sunacak" dedi.