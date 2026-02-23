İMATECH İzmir Fuarı endüstriyel üretimin geleceğine ışık tutacak

İzgi Fuarcılık ile Santra Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti ortaklığında bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek IMATECH Fuarı, endüstriyel üretimde kullanılan makinelerin yanı sıra bu makinelerin üretimini sağlayan ileri teknolojileri de bir araya getirecek.

Fuarda savunma sanayisinden havacılığa, tekstilden tarıma, madencilikten kuyumculuğa, ambalajdan gıdaya, beyaz eşyadan mobilyaya kadar birçok sektörün üretim altyapısına yön veren teknolojiler sergilenecek.

Santra Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda fuarın organizasyon müdürü Mustafa Kemal Hızarcıoğlu, IMATECH’in makine sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir platform olduğunu belirtti. Hızarcıoğlu, günümüzde hemen her sektörde üretimin temelinde makine ve ekipmanların yer aldığını vurgulayarak, dijital ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde kullanılan yenilikçi çözümlerin büyük bölümünün IMATECH’te sergilendiğini ifade etti. Sektörlerde yaşanan yatırım eğilimlerinin ve piyasa hareketliliğinin en doğru şekilde fuar ortamında gözlemlenebileceğini dile getiren Hızarcıoğlu, IMATECH’in aynı zamanda sektörün nabzını tutan bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Dört gün sürecek fuarda; metal işleme makineleri, takım tezgâhları, CNC sistemleri, lazer teknolojileri, kaynak ekipmanları, makine aksamları, taşıma ve kaldırma sistemleri, rulmanlar ile test ve kalibrasyon cihazları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Çalışır durumda sergilenecek makineler sayesinde yatırımcılar ürünleri yerinde test etme ve karşılaştırma imkânı bulacak. Özel kampanyalar ve cazip ödeme seçenekleriyle desteklenecek organizasyonun, teknoloji yatırımcıları ve sanayi profesyonelleri için yılın ilk büyük buluşma adreslerinden biri olması hedefleniyor.