İMİB Heyeti, Özbekistan’daki Yeni Taşkent Projesi’ni yerinde inceledi

Görüşmelerde Türk doğal taşlarının projede yer almasına yönelik iş birliği fırsatları değerlendirilirken, Turkish Stones markasının Türk Cumhuriyetleri’nde daha görünür hale gelmesine yönelik yeni projeler masaya yatırıldı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ve beraberindeki heyet, dünyanın sayılı büyük şehir projeleri arasında gösterilen Özbekistan Yeni Taşkent Projesi’ni incelemek amacıyla Özbekistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türk doğal taş sektörünün projede yer almasına yönelik iş birliği fırsatları ele alındı.

İMİB heyeti, ziyaret kapsamında Özbekistan İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve Yeni Taşkent Proje Direktörü Davronjon Adilov ile bir araya geldi. Görüşmede proje hakkında kapsamlı bilgi alınırken, Türk doğal taşlarının Yeni Taşkent Projesi’nde değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Metin Çekiç, Türk doğal taş sektörünün kalite, çeşitlilik ve sürdürülebilir üretim gücüyle uluslararası projelerde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Fırsatlar ele alındı

Program kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da ziyaret edildi. Heyeti makamında ağırlayan Büyükelçi Ulutaş ile gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi.

Görüşmede özellikle Türk doğal taş sektörünün Özbekistan pazarındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik fırsatlar ele alınırken, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

İMİB heyeti, ziyaret çerçevesinde T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Suavi Önal ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin doğal taş ihracatını Özbekistan pazarında daha ileri taşımaya yönelik çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde Özbekistan’a düzenlenmesi planlanan ticaret heyeti organizasyonu hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Türk Cumhuriyetlerinde "Turkish Stones" rüzgarı

Ziyaret kapsamında, Turquality destekli Land of Stone projesi doğrultusunda tasarımcı Sinan Turaman ve mimar Burak Pekoğlu ile de bir araya gelindi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Turkish Stones markasının Türk Cumhuriyetleri’nde daha görünür hale gelmesi, bölgedeki mimarlık ve tasarım çevreleriyle etkileşimin artırılması ve Türk doğal taşlarının uluslararası projelerde daha etkin şekilde konumlandırılması amacıyla hayata geçirilebilecek yeni projeler değerlendirildi.

İMİB tarafından yapılan değerlendirmede, Türk doğal taş sektörünün küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması ve Türk taşlarının uluslararası prestij projelerinde daha fazla yer alması amacıyla yürütülen tanıtım ve ticaret faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.