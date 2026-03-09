İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Batal: Türk doğal taşının marka yolculuğu sürmeli

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından düzenlenen ‘Sektörel İstişare Toplantısı’nda sektör paydaşları İstanbul’da bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yüce, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Funda Bekişoğlu, Gökhan Murathan, Mustafa Kalfa, Nejat Kordel ve çok sayıda davetli katıldı.

"Birliğimizin 50'nci yılı"

Toplantıda bir konuşma yapan Eyüp Batal, 30 Nisan’da görev sürelerinin dolacağını ifade ederek, 4 yıllık süreçte İMİB’in gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ayrıca bu ay İMİB’in 50’nci kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Batal, “Malumunuz, Yönetim Kurulumuzun görev süresi 30 Nisan’da sona eriyor. Üyelerimize seçim süresince ve seçimden bugüne kadar bize verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bir ismi daha hatırlamak gerekiyor. O kişi de Rüstem Çetinkaya. Görevde olduğu süre boyunca sektörümüz için özveri ile çalışmıştır ve sunumumuzda gördüğünüz tüm projelerin fikirleri ona aittir. Kendisi hakkındaki yargılamanın bir an evvel sonuçlanarak, ailesine ve evlatlarına kavuşmasını diliyorum" dedi.

"Çalışmalarda devamlılık olmalı"

Mevcut yönetimin yaptığı bazı çalışmaların bundan sonra gelecek yönetim kurulları tarafından da devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Eyüp Batal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan ilki; bugüne kadarki İhracatçı Birlikleri tarihinde yapılanlardan daha fazla ticaret heyeti ve fuar katılımı yaptık. Doğal taşın yeni pazarlara ulaşması için, artan maliyetler sebebiyle bireysel yapılacak satış ve pazarlama faaliyetlerinin yüksekliği sebebiyle yeni dönemde de bu sayının artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Umarız ki yeni gelecek yönetim kurulu da bizler gibi doğal taşı önceliklendiren bir yaklaşım sergiler. Sadece ticari heyetler ve fuarlar düzenlemeyip ayrıca yine İMİB tarihinde bir ilk olan Türk doğal taşının markalaşma yolcuğunu başlattık.

Ticaret Bakanlığı’ndan Birlik tarihinin ilk ve en yüksek devlet katkısını Turquality projesi ile aldık. Artık dünyamızda farklılaşmak ve markalaşmak çok önemli. Land of Stone projemiz ile farklılaşma ve markalaşma sürecini paylaştık.

Dünya Mimarlar Festivali, MIPIM, ShareX gibi organizasyonlarla Türkiye ve dünyadaki mimarlar ve yapı sektörünün karar vericileri ile olan iletişim ve etkileşimimizi artırdık. Bizden sonra gelecek yönetim kurulu üyelerinin bu farklılaşma ve markalaşma projesine sahip çıkması ve buralarda tesis edilmiş olan ilişkileri devam ettirmesi sektörümüz adına çok önemlidir.”

"Sektörümüzün hakları korunmalı"

Göreve gelmeden önce yaptıkları bir açıklamanın da altını çizen Eyüp Batal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörün hakkını arayan yönetim olacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirebilmek için sektörümüzdeki değerli hukukçulardan oluşan bir Hukuk Komitesi kurduk ve sektörü ilgilendiren tüm mevzuat değişiklikleri, değerli hukukçularımız tarafından değerlendirildi.

Sektörün hakkını savunuyoruz ve diğer STK’lardan farklı olarak itiraz ediyoruz diye İMİB olarak eleştirilere maruz kaldık. Bu eleştirilere cevabımız, bizim tek gayemizin sektörün haklarını savunmak olduğunu ve bu paydada her türlü iş birliğine varız şeklinde oldu. Bu tutumumuz sebebiyle yönetmelik taslakları bizimle ya hiç paylaşılmadı ya da en geç bizimle paylaşıldı.

Biz sektörü ilgilendiren her türlü hukuki düzenlemeyle ilgili yazılı olarak görüş ve düşüncelerimizi ilettik. Buna rağmen değiştirilmeyen düzenlemeler için davalar açtık. Umuyoruz ki bizim yönetimimiz ile başlayan bu ‘sektörün hakları için yargı yoluna müracaat’ etme yolu ve değerli hukukçulardan oluşan hukuk komitesi güçlendirilerek devam eder."