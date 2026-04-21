İMİB yönetiminden Metin Çekiç’e güçlü destek

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) seçim süreci yaklaşırken, İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Metin Çekiç’e mevcut yönetimin büyük bölümünden dikkat çekici bir destek geldi.

Birliğin mevcut yönetim kurulu üyeleri; Erol Yüce, Gökhan Murathan, Mustafa Kalfa, Alpaslan Tunç, Ayhan Söğüt, Nurettin Bayraktar ve Dervişhan Elmacı, yaptıkları açıklamalarla Çekiç’in adaylığına destek verdiklerini duyurdu.

Sürdürülebilirlik açısından kritik

Söz konusu destek açıklamalarında, son dönemde hayata geçirilen projelerde sağlanan uyum ve sektörel kazanımların devamlılığına vurgu yapılırken, Metin Çekiç’in sektörel birikimi ve uluslararası vizyonunun İMİB’in gelecek hedefleri açısından önemli bir avantaj sunduğu ifade edildi.

Yönetim kurulu üyeleri, özellikle Türk doğal taşının küresel ölçekte konumlandırılması, yeni pazarların devreye alınması ve katma değerli ihracatın artırılması konularında mevcut stratejilerin sürdürülebilirliği açısından Çekiç’in liderliğinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Destek veren isimler ayrıca, son yıllarda yürütülen tanıtım faaliyetleri, uluslararası iş birlikleri ve sektörel organizasyonların İMİB’i daha görünür hale getirdiğini belirterek, bu ivmenin korunmasının sektör açısından öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı.

"Önce denetleyen sonra yöneten olmak istiyorlar"

Seçim sürecine ilişkin bir diğer dikkat çeken başlık ise Ali Emiroğlu cephesinde yaşanan gelişmeler olmuştu.

Emiroğlu’nun gerekli şartları sağlayamadığı için aday olamadığı, bunun yerine Ergün Efendioğlu’nun aday gösterilerek ‘vekil başkan’ modeliyle sürecin devam ettirilmek istendiği açıklanmıştı.

Ayrıca Emiroğlu’nun aile şirketi üzerinden yönetime girmesi, ilk etapta denetim kurulunda yer alarak gerekli şartları sağladıktan sonra yönetim kurulu başkanlığına geçiş yapmasının planlandığı ifade edilmişti.

Ancak sektör temsilcileri arasında, önce denetleyici konumda bulunacak bir ismin ilerleyen süreçte yönetimde karar verici pozisyona gelmesini öngören bu yapının kurumsal yönetim ilkeleri açısından doğru bulunmadığı yönünde değerlendirmeler de dile getiriliyor.

Ayrıca sektör kulislerinde ise farklı bir tartışma da dikkat çekiyor. Edinilen bilgilere göre, sektör temsilcilerinin önemli bir bölümü ‘emanetçi başkan’ ya da ‘aile içi çözüm’ olarak nitelendirilen formüllere mesafeli yaklaşıyor.

Özellikle İMİB gibi geniş bir yapıyı temsil eden bir kurumda, yönetimin doğrudan sektör dinamikleri üzerinden şekillenmesi gerektiği görüşü öne çıkarken, geçici ya da dolaylı modellerin sürdürülebilir bulunmadığı ifade ediliyor.