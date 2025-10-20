iMiR Global, Türkiye’nin öncü bebek perakende markası Joker’i bünyesine kattı

30 yıla yaklaşan geçmişiyle Türkiye’nin ilk bebek odaklı mağaza zinciri olan Joker, Ekim 2025 itibarıyla resmi olarak iMiR Global çatısı altında yeni dönemine başlıyor. Böylece iMiR Global, dünyadaki ilkleri Türkiye’ye taşıyan distribütörlük gücünü perakende deneyimiyle birleştirerek bebekli ailelere yönelik uçtan uca, yüksek servis standartlı bir değer zinciri sunuyor.

Stratejik birleşmeyle yeni yapılanma

Yeni dönemde Joker, yalnızca bir mağaza zinciri olmanın ötesine geçerek iMiR Global’in “İlklerle tanımlanan inovatif iş modeli kapsamında yeniden yapılandırılıyor. iMiR Global Kurucusu Can iMiR, birleşmenin şirketin büyüme vizyonundaki rolünü şu sözlerle özetliyor:

“Joker, Türkiye’de bebek perakendeciliğinin ilklerinden. Biz ise faaliyet gösterdiğimiz her alanda dünyanın ilklerini ailelerle buluşturan bir yapı kurduk. Bu yeni dönemde, Joker’in 30 yıllık güçlü mirasını, müşteri güvenini ve yüksek algı değerini koruyarak onu kolektif bir güç odağı haline getireceğiz.”

Türkiye odaklı büyüme, küresel hedefler

Kısa vadede öncelik, Joker’in mevcut bilinirliğini iMiR Global’in kalite standartlarıyla birleştirip güçlendirmek. Bu fazda Joker markası altında yeni ürün üretimine gidilmeyecek; mevcut değer korunarak büyütülecek, tüketiciyle kurulan duygusal bağ premium hizmet ile desteklenecek.

Orta–uzun vadede hedef, Joker Baby’yi; Joker Partners (B2B) ve Joker Family Club (B2C) yapısıyla, Türkiye’de B2B2C modelinin en güçlü örneği haline getirmek ve bu deneyimi seçili uluslararası pazarlara taşıyarak lider referans konuma yerleştirmektir.

Can iMiR vizyonu şöyle ifade ediyor

“Amacımız Joker Baby’yi Türkiye’de ‘premium markaların kolektif sahiplenme modeli’ ile yapılandırmak; ardından bu deneyimi yurt dışına taşıyarak global bir örnek haline getirmek. Hepimizin Joker’i olarak bu yapının lider markası konumuna yerleştireceğiz.”

“Joker Partners” ile kolektif sahiplenme modeli

Yeni dönemde Joker Baby, iMiR Global portföyündeki Inglesina, Doona, SmarTrike ve Gezenbebe Lab tarafından üretilmiş Bbaby, Bmom ve Bcycle markaları gibi dünyaca tanınan markaları Joker Partners programı üzerinden B2B2C modelinde, premium servis seviyesinde tüketiciyle buluşturacak.

Bayi ve perakende noktaları Joker çatısı altında görünürleşirken; Joker, markaların buluştuğu ilk adres ve ailelerin güvenle yöneldiği ilk durak olmayı hedefliyor.

O güçlü değer kaldığı yerden devam ediyor

Joker’in yıllardır ailelerle kurduğu bağ, adı ve logosuyla olduğu gibi korunarak “Her İlkte Joker” söylemiyle yeni dönemde daha da pekiştiriliyor. Bu güçlü değer, iMiR Global çatısı altında kaldığı yerden devam ediyor.

Erişim noktaları

Joker Baby ürün ve deneyimi; Beymen, Vakkorama, BabyMall, Miny Center, Baby Baby, KeyifBebesi, KidsLiving, Armağan Oyuncak gibi seçkin satış noktalarında ve İstanbul (Caddebostan, Seyrantepe), İzmir, Bursa, Adana adreslerindeki Joker Baby Aile Noktalarında tüketiciyle buluşuyor. Online tarafta ise Joker'in internet adresinden, Beymen'in internet adresinden, Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Hipicon, n11 ve Pazarama üzerinden erişim mümkün.