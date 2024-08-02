IN STREET, 13 Ağustos'ta Adana’da gezici festivalde boy gösterecek

Spor giyim ve sneaker markası IN STREET, Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest’e yaz mevsiminin enerjisini yansıtan birçok aktivite ile katılıyor. 13 Ağustos Salı günü Adana Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde IN STREET, misafirlerine çanta kişiselleştirme ve basketbol etkinlikleriyle keyifli anlar yaşatacak.

Bu sene konteyner park temasıyla gerçekleşecek festivalde kapı 16.00’da açılacak, saat 20.00’ye kadar aktiviteler devam edecek. Festival ziyaretçileri, eğlenceli grafiti tasarımlarıyla renklendirilen IN STREET konteyner alanında eğlenceli fotoğraflar ile anılarını ölümsüzleştirebilecekler. IN STREET konteynerini ziyaret eden tüm katılımcılara hediye çeki verilirken, aktivasyonlara katılanlara ise çeşitli hediyeler verilecek.